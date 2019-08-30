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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ: "Зенит" "разменяет" Эмилиано Ригони на Йордана Осорио

Эмилиано Ригони. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Эмилиано Ригони. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Эмилиано Ригони. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Петербургский "Зенит" продолжает активно тасовать состав. По сообщениям СМИ, чемпионы России усилятся защитником португальского "Порту" Йорданом Осорио. Между тем клуб покинет полузащитник Эмилиано Ригони.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Как сообщает портал O Jogo, 25-летний венесуэлец Осорио перейдет в "Зенит" на правах аренды. Причем по условиям договора питерцы должны будут выкупить права на футболиста. Он, кстати, уже вылетел в Россию, чтобы присоединиться к своему новому клубу.

Что касается 26-летнего аргентинца, то, как пишет Tuttomercatoweb, его отправят в аренду в итальянскую "Сампдорию". В этом случае в контракте также будет пункт о выкупе игрока, если тот сыграет за клуб определенное число матчей. Напомним, Ригони уже уезжал в Италию из "Зенита". Первую половину прошлого сезона полузащитник провел в "Аталанте".

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