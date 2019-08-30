СМИ: "Зенит" "разменяет" Эмилиано Ригони на Йордана Осорио

Петербургский "Зенит" продолжает активно тасовать состав. По сообщениям СМИ, чемпионы России усилятся защитником португальского "Порту" Йорданом Осорио. Между тем клуб покинет полузащитник Эмилиано Ригони.

Как сообщает портал O Jogo, 25-летний венесуэлец Осорио перейдет в "Зенит" на правах аренды. Причем по условиям договора питерцы должны будут выкупить права на футболиста. Он, кстати, уже вылетел в Россию, чтобы присоединиться к своему новому клубу.

Что касается 26-летнего аргентинца, то, как пишет Tuttomercatoweb, его отправят в аренду в итальянскую "Сампдорию". В этом случае в контракте также будет пункт о выкупе игрока, если тот сыграет за клуб определенное число матчей. Напомним, Ригони уже уезжал в Италию из "Зенита". Первую половину прошлого сезона полузащитник провел в "Аталанте".