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30.08.2019 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге повторен температурный рекорд 1942 года

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге 29 августа повторен температурный рекорд 77-летней давности. Воздух в Северной столице прогрелся до +25,4 градуса, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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По данным эксперта, такая же температура наблюдалась в городе 29 августа 1942 года.

Леус отмечает, что несмотря на блокаду, в которой тогда находился Ленинград, метеорологические наблюдения здесь проводились, более того, метеостанции были даже в некоторых партизанских отрядах.

Стоит отметить, что ранее метеорологи предрекали Петербургу холодный август. Ожидалось, что температура воздуха не будет превышать 18-20 градусов по Цельсию.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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