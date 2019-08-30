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30.08.2019 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет благотворительный костюмированный забег

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
14 сентября в Приморском Парке Победы на Крестовском острове пройдет благотворительный костюмированный забег в поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга "Айда, Пушкин"

Как сообщает благотворительный фонд AdVita, выступающий организатором мероприятия, для участников предусмотрено несколько дистанций. Так, подростки в возрасте до 14 лет могут выбрать для себя дистанцию 250, 500 метров или 1 километр.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Для взрослых предусмотрены дистанции 3 или 5 километров.

Особенность забега в том, что он костюмированный. Участник может выйти на дистанцию как в обычной спортивной форме, так и придумать для себя оригинальны образ. Так, в прошлом году на мероприятии были замечены "Шамаханская царица", "Царевич Елисей", сразу несколько участников примерили на себя образ Александра Пушкина.

Все участники сдают небольшой организационный взнос. В прошлом году благодаря мероприятию фонду удалось собрать более 630 тысяч рублей, эти средства были направлены оплату антибиотиков, помогающих бороться с последствиями высокодозной химиотерапии.

В оргкомитете уточняют, что сам забег начнется в 12.00, начало регистрации участников в 12.00.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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