В России создадут противопожарную бомбу весом 250 килограммов

В России создадут 250-килограммовую противопожарную бомбу. Ее будут использовать для борьбы с возгораниями.

Об этом ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском рассказал генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. Компания разрабатывает авиабомбу совместно с другими российскими предприятиями. Как добавил гендиректор, бомбу планируют сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов на очаги возгораний. Она обеспечит локализацию пожара.

Кстати, бомба уже готова в 500-килограммовом варианте, теперь разработчики готовят 250-килограммовую версию под собственные беспилотники. По словам Сергея Богатикова, новое средство пожаротушения - это порошковый огнетушитель. Он работает на площади более 500 квадратных метров. В компании планируют создать группировку дронов, которая будет тушить пожары по всей России.