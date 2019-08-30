Международный
авиационно-космический салон
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
30.08.2019 11:04
Текст: Светлана Цыганкова

В России создадут противопожарную бомбу весом 250 килограммов

В России создадут 250-килограммовую противопожарную бомбу. Ее будут использовать для борьбы с возгораниями.

Фото: Роман Скоморохов
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

Об этом ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском рассказал генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. Компания разрабатывает авиабомбу совместно с другими российскими предприятиями. Как добавил гендиректор, бомбу планируют сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов на очаги возгораний. Она обеспечит локализацию пожара.

Кстати, бомба уже готова в 500-килограммовом варианте, теперь разработчики готовят 250-килограммовую версию под собственные беспилотники. По словам Сергея Богатикова, новое средство пожаротушения - это порошковый огнетушитель. Он работает на площади более 500 квадратных метров. В компании планируют создать группировку дронов, которая будет тушить пожары по всей России.

Новости проекта
СМИ: Россия может купить у Ирана партию беспилотников 08:29
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 29.08.2019
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 29.08.2019
Индийские Су-30 начнут вооружать ракетой BrahMos-A 29.08.2019
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 29.08.2019
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 28.08.2019
Гиперзвуковой вариант ракеты BrahMos создадут через 7-8 лет 28.08.2019
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35 28.08.2019
Россия готова помочь Турции в создании истребителя пятого поколения 28.08.2019
Экспортный вариант МиГ-35 показали на МАКС-2019 28.08.2019
Россия создаст принципиально новый вертолет 28.08.2019
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 27.08.2019
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 27.08.2019
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 27.08.2019
Путин угостил Эрдогана мороженым 27.08.2019
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 27.08.2019
Серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности показали на МАКС-2019 27.08.2019
Путин и Эрдоган открыли авиасалон МАКС 27.08.2019
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник" 27.08.2019
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла 26.08.2019
Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву 26.08.2019
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019 26.08.2019
Путин встретится с Эрдоганом на авиасалоне "МАКС" 23.08.2019
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа 21.08.2019
Россия представит на салоне МАКС-2019 экспортную версию Су-57Э 16.08.2019
На авиасалоне МАКС в Подмосковье будет работать вертолетное такси 01.08.2019