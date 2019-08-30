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30.08.2019 17:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Заполярье запустили три новые котельные на торфе и щепе

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Терском районе Мурманской области запущены три новые котельные, работающие на местном топливе - торфе и щепе. Их суммарная мощность - 7,25 мегаватта, сообщили в администрации региона. Старые котельные, работавшие на мазуте, будут полностью выведены из эксплуатации - при условии, что будущей зимой новые теплоснабжающие мощности подтвердят стабильность своей работы при низких температурах.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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- В рамках этого инвестиционного проекта предполагается ввести в эксплуатацию до 2020 года 4 биотопливных котельных, которые будут снабжать теплом весь поселок Умбу, - отметили в пресс-службе регионального правительства. - Это позволит заместить привозной дорогостоящий мазут на местный торф, а значит, снизить тариф на тепловую энергию и сэкономить бюджетные деньги, которые ранее выделялись теплоснабжающим организациям в виде субсидий на закупку мазута.

Ранее на "мазутные" субсидии для Терского района из областного бюджета ежегодно выделялись 60 миллионов рублей.

В Терском районе находятся пять торфяных месторождений - "Кислое", "Кирвенское", "Кумнозерские болота", "Щучье" и "Гладкое". В восьмидесятых-девяностых годах прошлого века там добывалось до 100 тысяч тонн торфа в год. Сейчас компания-инвестор планирует добывать там 25 тысяч тонн торфа ежегодно. Торфоразработки дадут району 45 новых рабочих мест.

Справка "РГ"

По площади торфяных месторождений Россия занимает первое место в мире - эта площадь составляет 56,8 миллионов гектаров. Российский торф составляет 35 процентов от мирового запаса этого топлива. Разведанные запасы торфа в РФ составляют 175 миллиардов тонн и превышают энергетический потенциал российских запасов нефти и газа вместе взятых.

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