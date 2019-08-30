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30.08.2019 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Министерство просвещения России готовит документ, подразумевающий, что со школьных учителей будет максимально снята бумажная нагрузка. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева во время общероссийского родительского собрания, которое в данные минуты проходит в Петербурге.

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По словам Васильевой, педагоги будут оформлять только четыре документа: план учителя, тематически-календарный план, журнал, дневник.

Министр признала: учителя перегружены бумажной работой и привела в пример абсурдные случаи в некоторых регионах. Так в одной школе от учителей требовали отчеты о количестве детей на субботнике с делением на мальчиков и девочек. В другой педагоги должны были предоставлять данные о количестве сосулек на крыше школы с фотографиями.

Общероссийское родительское собрание проходит на базе петербургской гимназии № 56 в формате видеоконференции. На видеосвязь с министром просвещения вышли родители из разных регионов. Также Ольга Васильева ответила на вопросы, поступившие в Министерство просвещения по интернету.

Среди обсуждающихся тем - реализация стратегических задач в сфере образования, готовность регионов к началу нового учебного года, нововведения в школьной программе, доступность и качество образования, оснащение школ и организаций дополнительного образования.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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