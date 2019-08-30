Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки

Министерство просвещения России готовит документ, подразумевающий, что со школьных учителей будет максимально снята бумажная нагрузка. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева во время общероссийского родительского собрания, которое в данные минуты проходит в Петербурге.

По словам Васильевой, педагоги будут оформлять только четыре документа: план учителя, тематически-календарный план, журнал, дневник.

Министр признала: учителя перегружены бумажной работой и привела в пример абсурдные случаи в некоторых регионах. Так в одной школе от учителей требовали отчеты о количестве детей на субботнике с делением на мальчиков и девочек. В другой педагоги должны были предоставлять данные о количестве сосулек на крыше школы с фотографиями.

Общероссийское родительское собрание проходит на базе петербургской гимназии № 56 в формате видеоконференции. На видеосвязь с министром просвещения вышли родители из разных регионов. Также Ольга Васильева ответила на вопросы, поступившие в Министерство просвещения по интернету.

Среди обсуждающихся тем - реализация стратегических задач в сфере образования, готовность регионов к началу нового учебного года, нововведения в школьной программе, доступность и качество образования, оснащение школ и организаций дополнительного образования.