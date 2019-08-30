Жители Петербурга узнали о судьбе деда через 78 лет

Внучка и правнучка жителя Калининского района Санкт-Петербурга Михаила Федоровича Андреева узнали о судьбе своего предка через 78 лет. Поисковики отряда "Медведи" Союза поисковых отрядов Карелии обнаружили его останки у села Видлица Олонецкого района. При бойце был смертный медальон.

Поисковики расшифровали вкладыш и установили имя. Это Михаил Федорович Андреев, 1917 года рождения, ушел на фронт из квартиры на Кондратьевском проспекте. Письма от него перестали приходить через несколько месяцев. А потом родным прислали известие: пропал без вести.

Когда поисковики стали искать родственников, то выяснилось, что они по-прежнему живут в той же квартире, сообщает пресс-служба Калининского района Петербурга.

В пятницу, 30 августа, найденные останки бойцов, в том числе и Михаила Федоровича Андреева, захоронили с почестями возле села Видлица. Внучка и правнучка простились с дедом и получили его смертный медальон.