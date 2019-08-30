Медведев пообещал расширить программу расселения аварийного жилья в РФ

Правительство будет продлевать и, по мере сил, расширять программу расселения ветхого и аварийного жилья, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

О проблеме в ходе рабочей встречи с главой правительства говорил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Он сообщил, что в регионе есть трудности в реализации программы расселения и местные власти будут обращаться к правительству за помощью.

Премьер подчеркнул, что проблема исторически существует во многих регионах, а в Астрахани объем такого жилья даже выше, чем во многих других. "Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять", - заверил глава правительства.