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30.08.2019 19:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев пообещал расширить программу расселения аварийного жилья в РФ

Текст: Владимир Кузьмин (Астрахань)

Правительство будет продлевать и, по мере сил, расширять программу расселения ветхого и аварийного жилья, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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О проблеме в ходе рабочей встречи с главой правительства говорил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Он сообщил, что в регионе есть трудности в реализации программы расселения и местные власти будут обращаться к правительству за помощью.

Премьер подчеркнул, что проблема исторически существует во многих регионах, а в Астрахани объем такого жилья даже выше, чем во многих других. "Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять", - заверил глава правительства.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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