В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов

В Астрахани трех полицейских подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.

Как сообщили в Южном транспортном управлении СКР, 28 августа полицейские договорились со своим знакомым 1994 года рождения, что тот найдет покупателя на партию наркотиков, а они задержат его и привлекут к уголовной ответственности. Однако совершить преступление полицейским не удалось - дело перехватили сотрудники ФСБ. Они даже разыскали приготовленный для жертвы сверток с наркотиками общей массой 0,51 грамма.

В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними работают следователи. Не исключено, что полицейские совершали такие преступления и раньше. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По тем статьям, которые им инкриминируют, полицейские могут получить до 20 лет тюрьмы.