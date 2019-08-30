В Краснодаре дачник расстрелял соседа из сигнального пистолета

В Краснодаре полиция задержала 42-летнего местного жителя, который выстрелил в своего соседа из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Во время обыска у мужчины обнаружили целый арсенал оружия, в том числе автомат Калашникова, охотничьи ружья и пистолет-пулемет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование инцидента началось с того, что в одну из краснодарских больниц доставили мужчину в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением живота. Полицейские установили, что стрелять в него мог 42-летний сосед, проживающий рядом с пострадавшим в дачном поселке Знаменский.

Когда оперативники задержали подозреваемого, в доме дачника обнаружили целый склад, в котором насчитали семь единиц оружия, а также боеприпасы к нему.

"По результатам проведенного исследования установлено, что злоумышленник самостоятельно внес изменения в конструкции разных видов оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В том числе он переделал охолощенный автомат Калашникова, сигнальный и учебный пистолеты, а также пистолет-пулемет для выстрелов боевыми патронами. Кроме того, среди изъятого находились еще два охотничьих ружья и пистолет, не относящийся к боевому. Изъятое оружие мужчина хранил для создания коллекции".

В полиции добавили, что подозреваемый в преступлении выстрелил в своего соседа, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а также "Незаконное приобретение огнестрельного оружия".