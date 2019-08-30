В Ростовской области три человека сгорели в частном доме

Три человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Камышевка Орловского района. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

Трагедия произошла сегодня рано утром. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4.30. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Через восемь минут пожар был локализован, а еще через шесть – полностью потушен. Тем не менее, людей спасти не удалось. Тела нашли при разборе здания.

Вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание проводки.