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30.08.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области три человека сгорели в частном доме

Текст: Александр Гавриленко

Три человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Камышевка Орловского района. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

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Трагедия произошла сегодня рано утром. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4.30. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Через восемь минут пожар был локализован, а еще через шесть – полностью потушен. Тем не менее, людей спасти не удалось. Тела нашли при разборе здания.

Вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание проводки.

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