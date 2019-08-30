Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами"

В акватории Черного моря в рамках проходящих сейчас масштабных командно-штабных учений новый малый ракетный корабль "Вышний Волочек" произвел первый успешный пуска высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Об этом сообщил пресс-центр Минобороны РФ, опубликовав видеозапись стрельб.

Во время первой ракетной стрельбы корабль выстрелил по большому щиту-мишени, имитировавшему корабль условного противника. Он находился в 40 морских милях от места стрельбы. Успешное поражение цели зафиксировали камеры беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее сообщала "РГ", под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в учениях задействованы до 8,2 тысячи военнослужащих, свыше 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии. Учения проходят в эти дни на 12 полигонах Южного военного округа.

Справка "РГ"

МРК "Вышний Волочек" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М". Малые ракетные корабли проекта 21631 предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Оборудованы новейшим оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Они способны действовать одиночно и в составе группировок сил ВМФ в различных морских районах. По данным проектанта, водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, скорость - 23 узла, численность экипажа - свыше 50 человек, автономность - 10 суток без дозаправки. Год назад "Вышний Волочек" усилил Черноморский флот "Калибрами-НК", войдя в состав старейшего корабельного соединения ЧФ. В июне на нем был поднят Андреевский флаг.