Вода вернулась в Волго-Ахтубинскую пойму

В Волго-Ахтубинскую пойму подано 2,5 миллионов кубометров воды, что позволило в засуху повысить уровень ериков и озер, связанных с двумя основными трактами, до многолетних среднегодовых значений. С обводнением местности увеличился уровень грунтовых вод, что позволит обеспечить водой жителей, пользующихся колодцами и скважинами.

Как сообщает пресс-служба главы региона, сотрудники облкомприроды, природного парка, а также районной и поселковых администраций провели комплексное обследование объектов Волго-Ахтубинской поймы.

Отметим, что обводнение засушливых территорий носит системных характер и ведется по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с 2014 года. Проект предусматривает проведение комплексной расчистке русел ериков и других водных объектов, а также ремонт и строительство гидротехнических сооружений. В нынешнем году планируется завершить работы по экологической реабилитации восьми объектов общей протяженностью 21,4 километра, модернизировать девять водопропускных сооружений.

За предыдущие пять лет удалось восстановить около 30 процентов артерий поймы, а в 2020 году при поддержке федерального центра провести экологическую реабилитацию еще 22 ериков и озер, построить водопропускные сооружения. В целом до 2024 года на территории Волго-Ахтубинской поймы предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта, построить 72 водопропускных сооружения.

Принципиально решить вопрос с наполнением объектов Волго-Ахтубинской поймы позволит строительство комплекса гидротехнических сооружений для обеспечения искусственного режима на реке Ахтубе. Масштабный губернаторский проект, нацеленный, прежде всего на улучшение экологической ситуации, бесперебойное обеспечение жителей и хозяйств водой, поддержан президентом России. Уже прорабатываются различные варианты технических решений и территориального расположения объектов будущего комплекса.

Справка

Волго-Ахтубинская пойма расположена в бассейне реки Волги и ее двух крупнейших притоков - Оки и Камы. В пределах волгоградской части поймы зарегистрировано более 200 видов птиц, из них 24 вида птиц считаются особо редкими и занесены в Красную книгу. Волго-Ахтубинская пойма выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха для Волгограда и города Волжский. Для сохранения уникальной экологической системы создан одноименный природный парк, который имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.