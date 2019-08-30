За пост мэра Сочи будут бороться 18 кандидатов

Претендентами на пост главы администрации города Сочи стали 18 человек. Они подали свои документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра курорта. Информация об этом размещена на официальном сайте Городского собрания Сочи.

Сообщается, что накануне вечером конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Сочи завершила прием документов.

На должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. Большинство являются руководителями коммерческих предприятий, 17 кандидатов имеют высшее образование. 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе 9 - в городе Сочи, 2 - зарегистрированы в Москве, 3 - в других регионах страны (Удмуртии, Ингушетии и городе Екатеринбурге).

Как пояснили в пресс-службе Горсобрания, в настоящее время конкурсной комиссией проводится проверка документов, представленных кандидатами. При этом конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства вправе запрашивать в соответствующих органах и организациях сведения об участниках конкурса.

Имена кандидатов пока не разглашаются, но уже известно, что среди них не будет нынешнего мэра Сочи Анатолия Пахомова. Об этом он накануне объявил сам. 58-летний мэр, 10 лет стоящий у руля города-курорта, завил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города.

"Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам, на своей должности, - сказал Пахомов. - Хочу, чтобы все наши хорошие дела остались на памяти у сочинцев. Если говорить о туристической составляющей, мы находимся на пике. Курорт заполняется круглогодично на 97 процентов".

Напомним, Пахомов стал главой Сочи в мае 2009 года, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял зимние Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября 2019 года. В этот день пять лет назад он был во второй раз избран мэром Сочи. Теперь, в связи с изменением закона, выборы пройдут по новым правилам: мэра изберут не всенародным голосованием, а по итогам конкурса.

Сама конкурсная процедура состоится 10 сентября. Сначала все оставшиеся после проверки документов кандидаты пройдут собеседование, по итогам которого в бюллетени для тайного голосования будут включены две фамилии.

Мэром Сочи станет кандидат, набравший большинство голосов городских депутатов.