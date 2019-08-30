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30.08.2019 10:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За пост мэра Сочи будут бороться 18 кандидатов

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Претендентами на пост главы администрации города Сочи стали 18 человек. Они подали свои документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра курорта. Информация об этом размещена на официальном сайте Городского собрания Сочи.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сообщается, что накануне вечером конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Сочи завершила прием документов.

На должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. Большинство являются руководителями коммерческих предприятий, 17 кандидатов имеют высшее образование. 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе 9 - в городе Сочи, 2 - зарегистрированы в Москве, 3 - в других регионах страны (Удмуртии, Ингушетии и городе Екатеринбурге).

Фото: Владимир Аносов/РГ
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи

Как пояснили в пресс-службе Горсобрания, в настоящее время конкурсной комиссией проводится проверка документов, представленных кандидатами. При этом конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства вправе запрашивать в соответствующих органах и организациях сведения об участниках конкурса.

Имена кандидатов пока не разглашаются, но уже известно, что среди них не будет нынешнего мэра Сочи Анатолия Пахомова. Об этом он накануне объявил сам. 58-летний мэр, 10 лет стоящий у руля города-курорта, завил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города.

"Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам, на своей должности, - сказал Пахомов. - Хочу, чтобы все наши хорошие дела остались на памяти у сочинцев. Если говорить о туристической составляющей, мы находимся на пике. Курорт заполняется круглогодично на 97 процентов".

Напомним, Пахомов стал главой Сочи в мае 2009 года, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял зимние Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября 2019 года. В этот день пять лет назад он был во второй раз избран мэром Сочи. Теперь, в связи с изменением закона, выборы пройдут по новым правилам: мэра изберут не всенародным голосованием, а по итогам конкурса.

Сама конкурсная процедура состоится 10 сентября. Сначала все оставшиеся после проверки документов кандидаты пройдут собеседование, по итогам которого в бюллетени для тайного голосования будут включены две фамилии.

Мэром Сочи станет кандидат, набравший большинство голосов городских депутатов.

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