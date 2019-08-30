Житель Чечни признан виновным в содействии терроризму

Уроженец Чечни признан виновным в содействии террористической деятельности. Он получил шесть лет колонии за то, что оказал финансовую помощь мужчине, намеревавшемуся уехать в Сирию воевать за боевиков.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского военного окружного суда, весной 2016 года подсудимый находился в австрийском городе Дорнбирн. Там он перечислил 150 евро другому мужчине, который тогда намеревался принять участие в сирийском конфликте на стороне террористов.

При этом на судебном заседании подсудимый виновным себя не признал.

А тот, кому он перечислял деньги, еще в марте был осужден за участие в террористической организации.