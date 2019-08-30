На Ямале будут добывать газ из пластов палеозойской эры

Через три года планируется приступить к добыче газа на Ближненовопортовском месторождении в Ямальском районе.

Специалисты называют месторождение уникальным: углеводороды в нем залегают в палеозойских карбонатных отложениях, что очень нехарактерно для данного региона. Кроме того, такие запасы с трудом прогнозируются традиционными методами геологоразведки и до сих пор были плохо изучены.

Между тем специалистам удалось не только получить из палеозойских пластов фонтанные притоки газа, но и определиться с геологической моделью нового актива. Добывающая компания уже приступила к детальному изучению его потенциала. Запасы месторождения по категориям С1 и С2 оцениваются в четыре миллиарда кубометров газа.

Будущий промысел станет пилотной площадкой по добыче полезных ископаемых из пластов палеозойской эры на Ямале, что позволит расширить спектр технологий в области геологоразведочных работ, а также откроет новые перспективы освоения региона.