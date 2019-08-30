Как сообщили в пресс-службе завода "Ямал СПГ", юбилейная тонна "сгущенки" была загружена 16 августа в новый газовоз ледового класса Arc7 "Владимир Воронин".

Она ушла заказчикам в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 273-й партии с момента запуска предприятия в декабре 2017 года.

"Владимир Воронин" - двенадцатый по счету газовоз Arc7, построенный специально для проекта "Ямал СПГ". Ледовый класс Arc7 означает, что суда могут осуществлять самостоятельное плавание в сплоченных однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 метра - в летне-осеннюю.

Отметим, сегодня на Ямале работают три очереди завода по сжижению природного газа общей проектной мощностью 16,5 миллиона тонн в год.