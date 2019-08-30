По планам федерального минпромторга, к 2020 году импортозависимость большинства отраслей промышленности не должна превышать 50 процентов. В топливно-энергетическом комплексе этот показатель колеблется от 10 до 90 процентов вредных сферах деятельности.

Например, в области IT-решений и программного обеспечения по-прежнему остается высокой, а вот отечественные производители бурового оборудования почти полностью покрывают потребности нефте-и газодобытчиков.

- Доля импортного нефтегазового оборудования снизилась с 60 процентов в 2014 году до 51 процента в 2018-м, - отмечает директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов. - К 2020 году зависимость от продукции нефтегазового машиностроения должна сократиться до 43 процентов. Для этого в России сформирована база данных о спросе и предложении в этой сфере, а также объединены в одну систему интеллектуальные возможности отраслевых организаций, научных институтов и институтов развития.

Весомый вклад в этот процесс вносят предприятия Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, они способны производить полный спектр номенклатуры, необходимой российскому топливно-энергетическому комплексу: от труб и буровых установок до специфического сварочного оборудования. При этом производственные мощности уральских заводов способны обеспечить до 90 процентов потребностей отечественной нефтегазовой промышленности в буровых установках.

Например, в прошлом году компания "Уралмаш НГО Холдинг" презентовала разработку, не имеющую отечественных аналогов, - "теплую" буровую установку. Она предназначена для бурения нефтегазовых скважин условной глубиной до 6 тысяч метров. Ее особенностью стала полностью укрытая вышка с трубным цехом, а также комбинированная система отопления, что позволяет бурить скважины в метеоусловиях Крайнего Севера - при низких температурах и сильном ветре.

- Упор сделан на повышение безопасности и комфортности работы буровиков, а также на минимизацию простоев оборудования из-за суровых погодных условий. Все это дает дополнительный экономический эффект от его использования, - отметил гендиректор компании Юрий Карпов.

Отметим, за последние восемь лет нефтегазодобывающие компании получили более ста комплектов современных высокоэффективных буровых установок, произведенных в Свердловской области.

Традиционно именно с Урала на промыслы везут и трубную продукцию. Так, например, Трубная металлургическая компания выпускает изделия, используемые на всех этапах нефтегазового производства: предназначенные и для обустройства месторождений, и для добычи, и для транспортировки углеводородов. Причем специальные марки труб могут применяться в сложных климатических и геофизических условиях, в том числе для разработки "нетрадиционных" углеводородов, при наклонном и горизонтальном бурении, а также при обустройстве шельфовых месторождений.

Кроме того, по словам директора по техническим продажам и продвижению продукции на внутреннем рынке Александра Медведева, компания работает над проектом "Вечная скважина", который повышает эксплуатационную надежность нагнетательных скважин: срок их "жизни" увеличивается до 15 лет.

Доля импортного нефтегазового оборудования в России снизилась с 60 процентов в 2014 году до 51 процента в 2018-м

В Первоуральске производят бурильные, обсадные, насосно-компрессорные трубы, используемые непосредственно в процессе добычи черного и голубого топлива, а также нефте- и газопроводные трубы большого и малого диаметров. В целом на Среднем Урале производством и поставками трубной продукции, деталей трубопроводов, а также запорно-регулирующей арматуры занимается более четырех десятков компаний. На них, по статистике, приходится 23,3 процента всего российского производства в этом сегменте.

У добытчиков пользуются спросом и полиуретановые изделия уральского производства: предприятия нефтегазовой отрасли используют более 200 видов продукции: емкостей, уплотнителей для гидравлики и пневматики, отбойных устройств, гибкой проводки. Эти решения применяются на каждом этапе технологического цикла, например, при разведке нефти и газа, бурении скважин, гидравлическом разрыве пласта, транспортировке углеводородов. Кстати, о гидроразрыве пласта: именно уральская компания "ФОРЭС" производит около 60 процентов пропантов - керамических микрогранул, используемых в этом технологическом процессе добывающими компаниями России.

Еще в 2015 году по поручению губернатора в регионе появился номенклатурный список продукции уральских предприятий для нужд ТЭКа. На производственных площадках, расположенных на территории области, выпускают спецтехнику для строительства и ремонта газопроводов, различные компрессоры и насосы, сварочное и электротехническое оборудование, приборы неразрушающего контроля, покрытия для антикоррозийной и химической защиты технологического оборудования, фильтрующие элементы для газообразных и жидких сред, компоненты и решения для промышленной автоматизации на базе российских разработок…

Многим из этих производств удалось "подрасти" за счет господдержки. Так, федеральный Фонд развития промышленности и Торгово-промышленная палата поддержали 25 "нефтегазовых" проектов со свердловской пропиской. Например, 244 миллиона рублей на развитие получила компания из Нижнего Тагила, организовавшая производство комплектующих для запорной арматуры магистральных газопроводов. В 2018 году областной бюджет направил еще 290 миллионов на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим потенциалом. Эти средства выделялись предприятиям ОПК путем предоставления займов.

Льготные возможности для развития получают и резиденты индустриального парка "Богословский": возможность подключения к инженерной инфраструктуре, а также льготные налоговые ставки. Эта площадка считается одной из самых перспективных территорий России для развития предприятий, производящих оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, ведь находится в северной части Свердловской области. Минимальное расстояние от границы региона до первой нефтедобывающей скважины в Югре составляет всего 60 километров. Кроме того, парк имеет прямое дорожное сообщение с Ханты-Мансийском.