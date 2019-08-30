Промышленники из Кургана и Шанхая откроют совместное предприятие

Китайская компания "Интлеф", которая специализируется на нефтегазовом оборудовании, намерена открыть в Зауралье производство буровых установок, установок для ремонта скважин, устьевой арматуры.

Разместить новое предприятие хотят на площадях Курганского арматурного завода (бывший "Икар"), входящего в холдинг "Курганприбор". От региона - кадры и господдержка, от китайской стороны - технология и инвестиции. Вероятность, что проект состоится, очень высокая, тем более что на арматурном заводе курганские власти планируют создать инвестплощадку с налоговыми послаблениями и льготными тарифами на электроэнергию, что позволит развернуть здесь литейное производство.

- Это будет не старый завод "Икар", а абсолютно новое арматурное предприятие с высокими компетенциями и продукцией мирового уровня, - подчеркнул председатель Совета директоров НПО "Курганприбор" Сергей Муратов. - Думаю, если хотя бы половина предварительных договоренностей будет выполнена, это уже реальный шаг к возрождению былой мощи арматурного завода.