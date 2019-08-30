В Югре при гидроразрыве пласта впервые применили полимер

На Южно-Приобском месторождении впервые провели высокотехнологичный гидроразрыв пласта (ГРП) с использованием смеси на основе полиакриламида.

Уникальные свойства вещества позволили повысить нефтеотдачу на 20 процентов.

Полиакриламид - это альтернатива гелю на базе гуара (бобового растения), который традиционно используется при ГРП. Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины. Чем они длиннее, тем больше можно добыть углеводородов.

- Применение полимера позволяет создать предсказуемую систему трещин и увеличить их длину на 15 процентов. Тем самым повышается охват залежи и приток нефти, - пояснили в "Газпром нефть-Хантос".

В перспективе компания планирует распространить опыт и на другие месторождения, чтобы обеспечить рентабельную разработку трудноизвлекаемых запасов . Южно-Приобское в качестве экспериментальной площадки было выбрано потому, что здесь довольно сложное геологическое строение и низкая проницаемость пластов.