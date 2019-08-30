Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ), важнейшее отраслевое мероприятие с международным участием, в этом году проходит уже в десятый раз.

Год от года увеличивается количество участников выставки и расширяется тематика деловой части. На ТНФ представлены не только предприятия, занимающиеся добычей и переработкой углеводородов, но и бизнес, оказывающий различные сервисные услуги, обеспечивающий бесперебойную и безопасную работу скважин. Так,18 сентября генеральный партнер форума "ЭнергоТехСервис"организует масштабную дискуссию, посвященную инновациям в энергоснабжении ТЭК. О целях участия компании в ТНФ и перспективах ее развития рассказал директор "ЭнергоТехСервис" Александр Свергин.

Александр Свергин: Мы заинтересованы в развитии региона, поэтому все наши проекты получают "прописку" в Тюменской области. Фото: Пресс-служба "ЭнергоТехСервис"

Александр Александрович, ваша компания участвует в ТНФ уже в третий раз. Каковы ваши цели?

Александр Свергин: На наш взгляд, форум по праву можно считать ключевой российской площадкой, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли. Участие в таком статусном мероприятии дает возможность познакомить потенциальных партнеров с нашими компетенциями: показать их сегодняшний уровень и планы развития, а также представить продукцию. С другой стороны, ТНФ позволяет получить обратную связь - понять, какие требования предъявляет российский ТЭК к энергоснабжающим организациям и что в этой связи нам необходимо менять в своих продуктах и услугах, в деятельности в целом.

Есть ли практический эффект от участия в этом мероприятии?

Александр Свергин: Конечно. Каждый форум становится для нас знаковым. Например, в 2017 году мы подписали два важных соглашения. Первое - о наделении нашей компании статусом официального дистрибьютера и сервис-провайдера линейки газопоршневых установок INNIO’s Jenbacher на российском рынке. В результате у крупнейшего мирового производителя силового оборудования появился в России партнер, осуществляющий продажи и сервис продукции обеих продуктовых линеек INNIO - Waukesha и Jenbacher. Для оценки масштаба: доля этих брендов на мировом рынке газопоршневых двигателей составляет около 70 процентов. Второе соглашение положило начало строительству нашей основной производственной площадки - Тюменского завода энергетического оборудования (ТЗЭО) в индустриальном парке "Боровский".

На ТНФ-2018 мы с успехом представили образец продукции завода - газопоршневую электростанцию (ГПЭС) на базе Waukesha. У потенциальных потребителей - добывающих компаний - она вызвала большой интерес.

В этом году вы впервые выступаете в качестве генерального партнера форума. Такой статус предполагает активное участие в деловой программе мероприятия. Это важно для вашей компании?

Александр Свергин: Да, традиционно в рамках деловой программы форума мы организуем сессию, посвященную актуальным проблемам энергоснабжения ТЭК. Мы используем эту площадку, чтобы рассказать о своих последних разработках, поделиться опытом и обозначить наше видение развития распределенной энергетики в нефтегазовой отрасли. Вот и в этот раз пригласили к участию в дискуссии экспертов мирового уровня в сфере распределенной энергетики и нефтегазовой отрасли, а также хотели бы видеть в аудитории практиков: главных инженеров и энергетиков предприятий ТЭК, финансовых и генеральных директоров, специалистов, отвечающих за инновационное стратегическое развитие городов и предприятий.

Что, помимо организации дискуссионной площадки, вы предложите участникам ТНФ?

Александр Свергин: Важнейшее событие для "ЭнергоТехСервис" - торжественное открытие завода в индустриальном парке "Боровский", которое пройдет в рамках ТНФ. ТЗЭО станет нашей основной производственной площадкой, где будут выпускать эффективные и технологичные газопоршневые электростанции. Это оборудование вобрало в себя максимум технических и технологических новинок. В этом году на открытой выставочной площадке мы представим оба вида флагманской продукции завода - ГПЭС на базе INNIO’s Waukesha и Jenbacher, причем вторую станцию покажем впервые.

Перенос современных технологий в Россию крайне важен для развития отечественной промышленности

Следующее масштабное событие - подписание очередного соглашения с нашим стратегическим партнером INNIO, который высоко оценил многолетний опыт сотрудничества с "ЭнергоТехСервис" и наши возможности и принял решение о передаче нам производственной линии по капитальному ремонту основных узлов двигателей Jenbacher. Такой сервисный центр - единственный в России и странах СНГ - откроется на базе нашего завода. Кстати, делегация компании INNIO также вновь примет участие в ТНФ.

С чем связано решение создать сервисный центр именно в Тюмени?

Александр Свергин: Тысячи газовых двигателей INNIO’s Jenbacher эксплуатируются в разных точках России. Очевидно, что транспортная доступность сервисного центра напрямую влияет на цену услуг, а Тюмень расположена в самом центре страны. Дислокация сервисного центра здесь позволит нам максимально приблизить свою промплощадку к мощностям основных заказчиков - нефтегазовых компаний, работающих в Тюменской области и соседних регионах.

Вообще отмечу, что компания "ЭнергоТехСервис" зарегистрирована и работает в Тюмени, мы заинтересованы в развитии региона, расширении объемов производства на данной территории. Поэтому все инфраструктурные проекты "ЭнергоТехСервис" получают "прописку" в Тюменской области, в частности, в индустриальном парке "Боровский".

Какие дополнительные возможности инвестору дает формат индустриального парка?

Александр Свергин: Прежде всего, это готовая инфраструктура: инженерные сети, линии коммуникации, удобные подъездные пути. Все это позволяет быстро ввести объект в эксплуатацию и начать выпускать конкурентоспособную продукцию, а близость крупного города и развитый пригород - обеспечить новое производство квалифицированной рабочей силой. Кроме того, в парке значительные налоговые льготы для резидентов и низкие арендные ставки. Вообще в Тюменской области очень благоприятный инвестиционный климат. Мы чувствуем серьезную поддержку регионального правительства не на словах, а на деле. Это не только преференции, но и практическая помощь в решении инфраструктурных и технологических вопросов, оформлении разрешительной документации, продвижении нашей продукции и т.д. Причем, у властей региона налажена постоянная обратная связь с инвесторами, что очень важно для бизнеса.

"ЭнергоТехСервис" за 17 лет существования превратился из локального предприятия по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах в лидера российского рынка распределенной энергетики. Какую роль в этом играет партнерство с INNIO?

Александр Свергин: INNIO (до нынешнего года - GE Distributed Power), на мой взгляд, сегодня владеет лучшими технологиями производства газовых двигателей, поэтому, конечно, технологическое партнерство с этой компанией обеспечивает нам передовые позиции в данной сфере. Мы же, в свою очередь, обладаем уникальными компетенциями и опытом в области разработки и реализации комплексных проектов распределенной генерации для нефтегазового сектора, что представляет интерес для западного партнера. Так что это встречное движение.

Очевидно, что уровень развития газопоршневого машиностроения в России пока остается невысоким. Подавляющее большинство ГПЭС в России создано на базе импортных агрегатов.

Уровень локализации нашей продукции значительно выше, чем у других российских производителей, - более 50 процентов. Мы используем максимальное количество отечественных комплектующих, а управление электростанцией осуществляет программно-аппаратный комплекс "Прометей" нашей собственной разработки. Но мы планируем пойти еще дальше и уже в ближайшие 3-5 лет довести уровень локализации до 70-80 процентов. Перенос современных инновационных технологий в Россию крайне важен для развития отечественной промышленности, и именно с этого посыла мы, как правило, начинаем все переговоры с коллегами из INNIO.

Какие еще направления включает план стратегического развития вашей компании?

Александр Свергин: Масштабная цель - стать ключевым провайдером и локализатором современных технологий распределенной энергетики в РФ - заставляет нас расширять сферу деятельности. В частности, мы провели анализ и уже приступили к разработке собственных решений на базе газовых турбин. Мы рассчитываем, что скоро производство мобильных ГТЭС на тюменском заводе станет серийным.

Мы также начали активно заниматься развитием распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом расширяем и географию своего присутствия - открыли представительство в Казахстане, где как раз реализуем такие проекты. Один из объектов мощностью 5 МВт на базе ветрогенераторов уже введен в промышленную эксплуатацию неподалеку от Актау в прибрежной зоне Каспийского моря.

Отмечу, что ветряные, солнечные, а также гибридные электростанции все чаще заменяют традиционные источники энергии, особенно актуально это для изолированных энергорайонов. В целом развитие "зеленой" энергетики - мировой тренд, в который мы хотели бы включиться. Поэтому ТЗЭО станет площадкой для проведения опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание промышленных образцов "зеленых" и гибридных электростанций. Думаю, первые образцы такой продукции мы представим именно на Тюменском нефтегазовом форуме.