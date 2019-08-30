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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сердце скважины

В Тюмени повышают уровень локализации оборудования для распределенной энергетики
Текст: Сергей Степанченко (Тюменская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ), важнейшее отраслевое мероприятие с международным участием, в этом году проходит уже в десятый раз.
Новая промплощадка в Тюмени максимально приближена к мощностям основных заказчиков - нефтегазовых компаний. Фото: Пресс-служба "ЭнергоТехСервис" Новая промплощадка в Тюмени максимально приближена к мощностям основных заказчиков - нефтегазовых компаний. Фото: Пресс-служба "ЭнергоТехСервис"
Новая промплощадка в Тюмени максимально приближена к мощностям основных заказчиков - нефтегазовых компаний. Фото: Пресс-служба "ЭнергоТехСервис"

Год от года увеличивается количество участников выставки и расширяется тематика деловой части. На ТНФ представлены не только предприятия, занимающиеся добычей и переработкой углеводородов, но и бизнес, оказывающий различные сервисные услуги, обеспечивающий бесперебойную и безопасную работу скважин. Так,18 сентября генеральный партнер форума "ЭнергоТехСервис"организует масштабную дискуссию, посвященную инновациям в энергоснабжении ТЭК. О целях участия компании в ТНФ и перспективах ее развития рассказал директор "ЭнергоТехСервис" Александр Свергин.

Александр Свергин: Мы заинтересованы в развитии региона, поэтому все наши проекты получают "прописку" в Тюменской области. Фото: Пресс-служба "ЭнергоТехСервис"

Александр Александрович, ваша компания участвует в ТНФ уже в третий раз. Каковы ваши цели?

Александр Свергин: На наш взгляд, форум по праву можно считать ключевой российской площадкой, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли. Участие в таком статусном мероприятии дает возможность познакомить потенциальных партнеров с нашими компетенциями: показать их сегодняшний уровень и планы развития, а также представить продукцию. С другой стороны, ТНФ позволяет получить обратную связь - понять, какие требования предъявляет российский ТЭК к энергоснабжающим организациям и что в этой связи нам необходимо менять в своих продуктах и услугах, в деятельности в целом.

Есть ли практический эффект от участия в этом мероприятии?

Александр Свергин: Конечно. Каждый форум становится для нас знаковым. Например, в 2017 году мы подписали два важных соглашения. Первое - о наделении нашей компании статусом официального дистрибьютера и сервис-провайдера линейки газопоршневых установок INNIO’s Jenbacher на российском рынке. В результате у крупнейшего мирового производителя силового оборудования появился в России партнер, осуществляющий продажи и сервис продукции обеих продуктовых линеек INNIO - Waukesha и Jenbacher. Для оценки масштаба: доля этих брендов на мировом рынке газопоршневых двигателей составляет около 70 процентов. Второе соглашение положило начало строительству нашей основной производственной площадки - Тюменского завода энергетического оборудования (ТЗЭО) в индустриальном парке "Боровский".

Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru
Новаторы представят свои разработки напрямую предприятиям "нефтянки"

На ТНФ-2018 мы с успехом представили образец продукции завода - газопоршневую электростанцию (ГПЭС) на базе Waukesha. У потенциальных потребителей - добывающих компаний - она вызвала большой интерес.

В этом году вы впервые выступаете в качестве генерального партнера форума. Такой статус предполагает активное участие в деловой программе мероприятия. Это важно для вашей компании?

Александр Свергин: Да, традиционно в рамках деловой программы форума мы организуем сессию, посвященную актуальным проблемам энергоснабжения ТЭК. Мы используем эту площадку, чтобы рассказать о своих последних разработках, поделиться опытом и обозначить наше видение развития распределенной энергетики в нефтегазовой отрасли. Вот и в этот раз пригласили к участию в дискуссии экспертов мирового уровня в сфере распределенной энергетики и нефтегазовой отрасли, а также хотели бы видеть в аудитории практиков: главных инженеров и энергетиков предприятий ТЭК, финансовых и генеральных директоров, специалистов, отвечающих за инновационное стратегическое развитие городов и предприятий.

Что, помимо организации дискуссионной площадки, вы предложите участникам ТНФ?

Александр Свергин: Важнейшее событие для "ЭнергоТехСервис" - торжественное открытие завода в индустриальном парке "Боровский", которое пройдет в рамках ТНФ. ТЗЭО станет нашей основной производственной площадкой, где будут выпускать эффективные и технологичные газопоршневые электростанции. Это оборудование вобрало в себя максимум технических и технологических новинок. В этом году на открытой выставочной площадке мы представим оба вида флагманской продукции завода - ГПЭС на базе INNIO’s Waukesha и Jenbacher, причем вторую станцию покажем впервые.

Перенос современных технологий в Россию крайне важен для развития отечественной промышленности

Следующее масштабное событие - подписание очередного соглашения с нашим стратегическим партнером INNIO, который высоко оценил многолетний опыт сотрудничества с "ЭнергоТехСервис" и наши возможности и принял решение о передаче нам производственной линии по капитальному ремонту основных узлов двигателей Jenbacher. Такой сервисный центр - единственный в России и странах СНГ - откроется на базе нашего завода. Кстати, делегация компании INNIO также вновь примет участие в ТНФ.

С чем связано решение создать сервисный центр именно в Тюмени?

Александр Свергин: Тысячи газовых двигателей INNIO’s Jenbacher эксплуатируются в разных точках России. Очевидно, что транспортная доступность сервисного центра напрямую влияет на цену услуг, а Тюмень расположена в самом центре страны. Дислокация сервисного центра здесь позволит нам максимально приблизить свою промплощадку к мощностям основных заказчиков - нефтегазовых компаний, работающих в Тюменской области и соседних регионах.

Вообще отмечу, что компания "ЭнергоТехСервис" зарегистрирована и работает в Тюмени, мы заинтересованы в развитии региона, расширении объемов производства на данной территории. Поэтому все инфраструктурные проекты "ЭнергоТехСервис" получают "прописку" в Тюменской области, в частности, в индустриальном парке "Боровский".

Какие дополнительные возможности инвестору дает формат индустриального парка?

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Александр Свергин: Прежде всего, это готовая инфраструктура: инженерные сети, линии коммуникации, удобные подъездные пути. Все это позволяет быстро ввести объект в эксплуатацию и начать выпускать конкурентоспособную продукцию, а близость крупного города и развитый пригород - обеспечить новое производство квалифицированной рабочей силой. Кроме того, в парке значительные налоговые льготы для резидентов и низкие арендные ставки. Вообще в Тюменской области очень благоприятный инвестиционный климат. Мы чувствуем серьезную поддержку регионального правительства не на словах, а на деле. Это не только преференции, но и практическая помощь в решении инфраструктурных и технологических вопросов, оформлении разрешительной документации, продвижении нашей продукции и т.д. Причем, у властей региона налажена постоянная обратная связь с инвесторами, что очень важно для бизнеса.

"ЭнергоТехСервис" за 17 лет существования превратился из локального предприятия по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах в лидера российского рынка распределенной энергетики. Какую роль в этом играет партнерство с INNIO?

Александр Свергин: INNIO (до нынешнего года - GE Distributed Power), на мой взгляд, сегодня владеет лучшими технологиями производства газовых двигателей, поэтому, конечно, технологическое партнерство с этой компанией обеспечивает нам передовые позиции в данной сфере. Мы же, в свою очередь, обладаем уникальными компетенциями и опытом в области разработки и реализации комплексных проектов распределенной генерации для нефтегазового сектора, что представляет интерес для западного партнера. Так что это встречное движение.

Очевидно, что уровень развития газопоршневого машиностроения в России пока остается невысоким. Подавляющее большинство ГПЭС в России создано на базе импортных агрегатов. 

Уровень локализации нашей продукции значительно выше, чем у других российских производителей, - более 50 процентов. Мы используем максимальное количество отечественных комплектующих, а управление электростанцией осуществляет программно-аппаратный комплекс "Прометей" нашей собственной разработки. Но мы планируем пойти еще дальше и уже в ближайшие 3-5 лет довести уровень локализации до 70-80 процентов. Перенос современных инновационных технологий в Россию крайне важен для развития отечественной промышленности, и именно с этого посыла мы, как правило, начинаем все переговоры с коллегами из INNIO.

Какие еще направления включает план стратегического развития вашей компании?

Александр Свергин: Масштабная цель - стать ключевым провайдером и локализатором современных технологий распределенной энергетики в РФ - заставляет нас расширять сферу деятельности. В частности, мы провели анализ и уже приступили к разработке собственных решений на базе газовых турбин. Мы рассчитываем, что скоро производство мобильных ГТЭС на тюменском заводе станет серийным.

Фото: PHOTOXPRESS
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Мы также начали активно заниматься развитием распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом расширяем и географию своего присутствия - открыли представительство в Казахстане, где как раз реализуем такие проекты. Один из объектов мощностью 5 МВт на базе ветрогенераторов уже введен в промышленную эксплуатацию неподалеку от Актау в прибрежной зоне Каспийского моря.

Отмечу, что ветряные, солнечные, а также гибридные электростанции все чаще заменяют традиционные источники энергии, особенно актуально это для изолированных энергорайонов. В целом развитие "зеленой" энергетики - мировой тренд, в который мы хотели бы включиться. Поэтому ТЗЭО станет площадкой для проведения опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание промышленных образцов "зеленых" и гибридных электростанций. Думаю, первые образцы такой продукции мы представим именно на Тюменском нефтегазовом форуме.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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