В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята

Очередное потомство в екатеринбургском зоопарке принесла пара индийских павлинов.

Два детеныша вылупились пятого августа, еще один - седьмого. Сообщает сегодня пресс-служба зоопарка. Пол малышей пока неизвестен, поскольку в младенчестве самки и самцы ничем не отличаются и носят тот же наряд. "Настоящие" павлиньи перья-надхвостья развиваются у них только к трем годам.

Вклад родителей - Джано (все называют его Павлушей) и Павы ограничивается откладкой яиц, все остальное ложится на плечи сотрудников секции орнитофауны учреждения. Яйца помещают в инкубатор, где при строгом соблюдении показателей температуры и влажности в течение 28 дней развивается зародыш. Потом вылупившегося птенца переселяют в теплый и спокойный брудер - специальный аппарат для выращивания инкубаторских цыплят. На обозрение посетителей их выводят подросшими и окрепшими.

В сообщении отмечено, что в зоопарке столицы Среднего Урала содержатся индийские павлины и зеленые.

Кстати, учреждение славится тем, что его обитатели охотно заводят потомство. Вот, например, в середине августа первенцы родились в семье полосатых мангустов.