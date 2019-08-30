В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята

Очередное потомство в екатеринбургском зоопарке принесла пара индийских павлинов.
Два детеныша вылупились пятого августа, еще один - седьмого. Сообщает сегодня пресс-служба зоопарка. Пол малышей пока неизвестен, поскольку в младенчестве самки и самцы ничем не отличаются и носят тот же наряд. "Настоящие" павлиньи перья-надхвостья развиваются у них только к трем годам.
Вклад родителей - Джано (все называют его Павлушей) и Павы ограничивается откладкой яиц, все остальное ложится на плечи сотрудников секции орнитофауны учреждения. Яйца помещают в инкубатор, где при строгом соблюдении показателей температуры и влажности в течение 28 дней развивается зародыш. Потом вылупившегося птенца переселяют в теплый и спокойный брудер - специальный аппарат для выращивания инкубаторских цыплят. На обозрение посетителей их выводят подросшими и окрепшими.
В сообщении отмечено, что в зоопарке столицы Среднего Урала содержатся индийские павлины и зеленые.
Кстати, учреждение славится тем, что его обитатели охотно заводят потомство. Вот, например, в середине августа первенцы родились в семье полосатых мангустов.
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В Екатеринбургском зоопарке родились павлинята! У красавца-самца индийского павлина Джано (или, по-домашнему, Павлуши) и скромной самочки Павы появилось очередное потомство. Правда, на долю родителей приходится лишь только откладка яиц, все остальные заботы по выращиванию детёнышей берут на себя сотрудники секции орнитофауны. Сначала яйца бережно помещаются в инкубатор, где при строго определённых показателях температуры и влажности происходит развитие зародыша 28 дней. Затем, когда птенец вылупляется, его помещают в специальный брудер, где всегда тепло и спокойно. И только когда цыплята немного подрастут и окрепнут – их переводят в экспозиционный вольер, на обозрение посетителей. Сейчас в павлиньем «детском саду» три детёныша. Два из них вылупились 5 августа, а третий – 7-го. Пол у малышей пока не известен – молодые самцы внешне ничем не отличаются от самок и до года-полутора носят наряд, аналогичный наряду самки. Знаменитые яркие «глазчатые» перья надхвостья окончательно развиваются у самцов лишь к возрасту трёх лет. На данный момент в коллекции Екатеринбургского зоопарка содержится два вида азиатских павлинов – индийский (обыкновенный) и зелёный. Автор фото Екатерина Уварова #павлин #ЕкатеринбургскийЗоопарк #ekazoo