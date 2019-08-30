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30.08.2019 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка

Очередное потомство в екатеринбургском зоопарке принесла пара индийских павлинов.

Фото: iStock
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Два детеныша вылупились пятого августа, еще один - седьмого. Сообщает сегодня пресс-служба зоопарка. Пол малышей пока неизвестен, поскольку в младенчестве самки и самцы ничем не отличаются и носят тот же наряд. "Настоящие" павлиньи перья-надхвостья развиваются у них только к трем годам.

Вклад родителей - Джано (все называют его Павлушей) и Павы ограничивается откладкой яиц, все остальное ложится на плечи сотрудников секции орнитофауны учреждения. Яйца помещают в инкубатор, где при строгом соблюдении показателей температуры и влажности в течение 28 дней развивается зародыш. Потом вылупившегося птенца переселяют в теплый и спокойный брудер - специальный аппарат для выращивания инкубаторских цыплят. На обозрение посетителей их выводят подросшими и окрепшими.

В сообщении отмечено, что в зоопарке столицы Среднего Урала содержатся индийские павлины и зеленые.

Кстати, учреждение славится тем, что его обитатели охотно заводят потомство. Вот, например, в середине августа первенцы родились в семье полосатых мангустов.

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В Екатеринбургском зоопарке родились павлинята! ​У красавца-самца индийского павлина Джано (или, по-домашнему, Павлуши) и скромной самочки Павы появилось очередное потомство. Правда, на долю родителей приходится лишь только откладка яиц, все остальные заботы по выращиванию детёнышей берут на себя сотрудники секции орнитофауны.​ Сначала яйца бережно помещаются в инкубатор, где при строго определённых показателях температуры и влажности происходит развитие зародыша 28 дней. Затем, когда птенец вылупляется, его помещают в специальный брудер, где всегда тепло и спокойно. И только когда цыплята немного подрастут и окрепнут – их переводят в экспозиционный вольер, на обозрение посетителей. ​Сейчас в павлиньем «детском саду» три детёныша. Два из них вылупились 5 августа, а третий – 7-го. Пол у малышей пока не известен – молодые самцы внешне ничем не отличаются от самок и до года-полутора носят наряд, аналогичный наряду самки. Знаменитые яркие «глазчатые» перья надхвостья окончательно развиваются у самцов лишь к возрасту трёх лет. ​На данный момент в коллекции Екатеринбургского зоопарка содержится два вида азиатских павлинов – индийский (обыкновенный) и зелёный. Автор фото Екатерина Уварова #павлин #ЕкатеринбургскийЗоопарк #ekazoo

Публикация от Екатеринбургский зоопарк (@ekazoo.ru)

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