РФ пригласила Генсека ООН на празднование юбилея Победы в 2020 году

Москва пригласила Генсека ООН Антониу Гутерреша на празднование 75-летия Победы в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Думаю, что о том, что он (Гутерреш - прим. РГ) приглашен, уже было объявлено. Конечно, мы будем рады его видеть", - цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что свой приезд на юбилей Победы в Москву подтвердили лидеры уже 17 стран, среди которых Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Беларусь, Армения, Болгария и Сербия.