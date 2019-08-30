Робот "Федор" избежал "запуска" молотком и занялся работами на МКС

Самый необычный обитатель МКС робот "Федор" продолжает обживаться на борту станции и участвует в технологических операциях, о чем сам он поведал на своей странице в Twitter.
Днем произошел сбой при попытке включения робота, но в итоге он смог включиться.
"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ, - рассказал "Федор" в своем аккаунте. - Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем".
После этого робот помогал Овчинину в технических работах.
"Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента, - не удержался "Федор" от хвастовства. - Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем".
Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh- FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.
Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb— FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.