Робот "Федор" избежал "запуска" молотком и занялся работами на МКС

Самый необычный обитатель МКС робот "Федор" продолжает обживаться на борту станции и участвует в технологических операциях, о чем сам он поведал на своей странице в Twitter.

Днем произошел сбой при попытке включения робота, но в итоге он смог включиться.

"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ, - рассказал "Федор" в своем аккаунте. - Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем".

После этого робот помогал Овчинину в технических работах.

"Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента, - не удержался "Федор" от хвастовства. - Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем".

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh - FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.