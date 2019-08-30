Росгвардейцев обяжут носить на службе видеорегистраторы

В Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов.

Об этом накануне сообщил директор службы генерал армии Виктор Золотов. По его словам, технические устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы. "При обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и спецназа, при реагировании вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Кроме того видеокамеры смогут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений при проведении проверочных мероприятий", - рассказал в интервью ТАСС директор Росгвардии.

Он уточнил, что новшество требует тщательной проработки - не только с учетом вопросов финансово-экономического обеспечения, но и правового.

Также сотрудникам планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца. Ранее с подобной инициативой выступили парламентарии. "В Росгвардии проходит этап согласования проект ведомственного приказа, рабочее название которого "Об утверждении образца и описания нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ". Работа над этим документом началась несколько месяцев назад при участии действующих сотрудников и экспертного сообщества. После согласований проект нормативно-правового акта разместим для общественного обсуждения", - рассказал Золотов.

Вместе с тем для введения в снаряжение нагрудного знака, по словам главы Росгвардии, предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступали угрозы.

Ранее сообщалось, что носить видеорегистраторы на службе планируется обязать сотрудников ФСИН, работающих в колониях и СИЗО.

Кроме того видеорегистраторами должны были оснастить всех сотрудников туристической полиции Москвы.