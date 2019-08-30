Росгвардия аннулировала 25 тысяч лицензий на гражданское оружие

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в стране числится почти 4 миллиона владельцев оружия. Контроль за ними осуществляют подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. На руках у граждан, имеющих разрешение, находится 6,5 миллиона единиц оружия.

"В рамках проведенных контрольных мероприятий по различным основаниям аннулировано более 25 тысяч лицензий и разрешений на гражданское оружие, из оборота изъято и добровольно сдано гражданами около 93 тысяч единиц гражданского оружия, - сообщил ТАСС Виктор Золотов. - Кстати, задача сотрудников Росгвардии не только осуществлять контроль и надзор, но и проводить профилактическую и разъяснительную работу. И эта деятельность приносит конкретные результаты. Так, благодаря принятым мерам в этом году удалось достичь снижения почти на 20 процентов количества утраченного и похищенного у граждан оружия".

Напомним, с 18 лет гражданин может (при наличии соответствующего разрешения) купить такие виды оружия: газовое, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное для самообороны, спортивное, охотничье и некоторые другие. С 21 года можно покупать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения (то есть травматические пистолеты). Владелец оружия должен знать, как им пользоваться, в чем особенности конструкции. Поэтому некоторые виды оружия можно купить только по лицензии, после подготовки и при отсутствии медицинских противопоказаний. Так что претенденту необходимо будет принести в Росгвардию еще и медицинскую справку.

После покупки оружия его нужно зарегистрировать. Аннулировать лицензию могут, например, если человек в течение года два раза привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, правил охоты, оборота наркотиков или по другим причинам.