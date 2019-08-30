Росгвардия разработала специальные датчики для защиты окон в квартирах

Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что сегодня под защитой вневедомственной охраны находятся почти миллион квартир и различных мест хранения имущества граждан.

По оценкам экспертов, вневедомственная охрана квартир граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений Росгвардии, является наиболее надежным способом защиты дома.

Одно из нововведений: датчики устанавливаются и на окна. Как рассказал ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов, отечественные производители разработали извещатель "Шорох" для защиты окон в квартирах и домах: он реагирует на любые попытки взлома или влияния на оконные конструкции. Если вор попытается пробраться в квартиру через окно, сигнал тревоги уйдет на пульт охраны.

"В этом году пресечено почти 50 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц и более 54 тысяч правонарушений на охраняемых объектах, - сообщил глава ведомства. - Проводится серьезная работа по повышению качества предоставляемых услуг, расширению их перечня в интересах граждан и организаций".