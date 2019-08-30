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30.08.2019 14:50
Рубрика: Происшествия

Росгвардия внедряет систему защиты автомобилей от угона

Текст: Владислав Куликов
В Росгвардии развертывают по всей стране мобильные центры защиты автомобилей от угона. Как сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, отечественные производители охранного оборудования при участии сотрудников НИЦ "Охрана" ведомства разработали систему защиты транспортных средств от угона АВО, которая обеспечивает контроль и слежение за местоположением автомобиля.
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

"Она также позволяет дистанционно включать и выключать режим охраны, управлять блокировкой двигателя и имеет ряд других функций, препятствующих замыслам злоумышленников", - сказал Золотов, чьи слова приводит ТАСС.

В машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии

По его словам, во всех регионах страны активно внедряется централизованная охрана транспортных средств. На данный момент уже развернуто более 500 диспетчерских центров систем мониторинга подвижных объектов, с помощью которых охраняется почти 3,5 тысячи автомобилей.

"Все новинки Росгвардия открыто демонстрирует в рамках Дня передовых технологий, который проводим как для специалистов, так и для граждан, - заявил Золотов. - Кроме этого, активно используем различные выставочные площадки и ведомственные мероприятия. Пользуясь случаем, приглашаем москвичей и гостей столицы 28 сентября посетить проводимый Росгвардией городской фестиваль безопасности, который состоится на ВДНХ".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия
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