Рособрнадзор уточнил правила проведения госаккредитации вузов

Подписано Постановление РФ № 1052 "О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации". В нем - некоторые дополнения о том, как именно должна проходить процедура государственной аккредитации вузов.

Аккредитация высшего учебного заведения дает ему право учить студентов и выдавать по окончании учебы диплом государственного образца, подтверждая тем самым высокий уровень полученного университетского образования.

Что за изменения предлагаются и ждать ли "революций"? В Рособрнадзоре - ведомстве, которое как раз и отвечает за проведение госаккредитации, "РГ" заверили - кардинальных изменений нет. Но есть важные дополнения.

- Документ устанавливает, что в процедуре аккредитации необходимо теперь учитывать сведения о независимой оценке качества подготовки студентов, - сказали в пресс-службе Рособрнадзора. - Также сократился объем бумажных документов которые аккредитационная комиссия может запрашивать у организации.

Вот как это звучит дословно: "Не допускается запрашивать у организации... документы и материалы, не включенные в перечень...необходимых, а также документы и материалы на бумажных носителях в случае их размещения на официальном сайте в сети "Интернет" либо хранения в электронных системах... в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя".

Словом, если требуемый документ есть в электронном виде - его бумажная копия аккредитационной комиссии не нужна. Но обязательный пункт - электронная подпись ректора вуза. В постановлении прописано: руководитель несет личную ответственность за достоверность предоставляемых сведений.