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30.08.2019 09:38
Рубрика: Власть

Россия и Сингапур подписали меморандум о сотрудничестве

Текст: Иван Егоров (Сингапур)
Россия и Сингапур подписали меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере между двумя странами. Это произошло во время полноформатных российско-сингапурских консультаций по безопасности с участием высокопоставленных представителей силовых министерств и ведомств двух стран.
Фото: Иван Егоров/РГ Фото: Иван Егоров/РГ
Фото: Иван Егоров/РГ

Их провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и старший министр, министр-координатор по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин.

Непосредственно меморандум при участии Патрушева и Чи Хина подписали статс-секретарь, замминстра МВД России Игорь Зубов и второй министр внутренних дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Джозефина Тео.

Фото: Иван Егоров
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Перед церемонией сингапурская сторона назвала это событие историческим. Действительно, до настоящего момента между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран никаких документов еще не подписывалось. В свою очередь, Николай Патрушев заявил, что Россия рассматривает Сингапур в качестве важного и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил созвучность подходов Москвы и Сингапура ко многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня. Это, по его словам, касается в том числе поддержания стратегической стабильности и равноправного партнерства в условиях многополярного мира.

Секретарь российского Совбеза напомнил во время консультаций, что взаимный настрой на наращивание сотрудничества по широкому спектру направлений был подтвержден во время государственного визита президента России Владимира Путина в Республику Сингапур. В целом российская и сингапурская сторона обсудили перспективы взаимодействия по линии Советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество. Кроме того, речь шла о совместном взаимодействии в области борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, противодействия организованной преступности и экстремизму.

Власть Безопасность Правоохранительная система
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