Россия сократит добычу нефти в августе немного меньше плана

Добыча нефти в августе будет немного меньше плана, установленного в рамках сделки ОПЕК+, из-за более сильного сокращения в предыдущие месяцы, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли", - цитирует Новака ТАСС.

В последние дни месяца сокращение было более интенсивным, объем добычи снижался больше плана, отметил Новак. Но в итоге все же полностью выполнить план в августе не удастся.

При этом глава Минэнерго заметил, что Россия стремится к полному выполнению плана.