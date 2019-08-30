Россиянам могут разрешить выкупать свои кредиты с дисконтом

Минэкономразвития разработало поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по той же цене самому должнику.

С учетом того, что долги граждан перепродаются обычно с большим дисконтом, речь может идти, фактически, о списании долга.

В конце июля в России вступили в силу поправки об "ипотечных каникулах". Их могут брать заемщики, столкнувшиеся с трудными жизненными обстоятельствами. Но их ситуация должна удовлетворять определенным требованиям, иначе банк может отказать в каникулах.

Меры, которые предлагает Минэкономразвития, должны помочь еще больше уменьшить закредитованность граждан, отмечает "Коммерсант", который ознакомился с поправками.

Новые нормы будут распространяться на банки и МФО.