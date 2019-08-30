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Рубрика: Общество

Ледокол - на каникулах, каникулы - на ледоколе

Российским школьникам показали Землю, какой еще не видели
Текст, фото: Александр Емельяненков (Борт ледокола "50 лет Победы")
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Такие каникулы случились впервые - и для школьников, и для команды атомохода "50 лет Победы" под началом капитана Дмитрия Лобусова. "Ледокол в Будущее", как назвали мы эту экспедицию, стал предметом особой гордости для одаренных мальчишек и девчонок из 39 больших и малых городов России, побывавших на Северном полюсе и за несколько дней до учебного года вернувшихся домой - с невероятно яркими впечатлениями.

Больше недели - восемь дней и ночей - дети оставались без привычной теперь возможности в любой момент позвонить близкому человеку, послать SMS, поделиться фотографией или ссылкой, написать по электронной почте. Ноутбуки и смартфоны, конечно, без дела не лежали - их сутки напролет использовали для фото- и видеосъемки, монтажа, создания презентаций и даже мультфильмов в рамках организованного на ледоколе первого в истории Arctiсvision - "Арктиквидения". Но позвонить или написать домой, поделиться нахлынувшими эмоциями, услышать голос мамы - хотелось, конечно, многим.

Фото: Александр Емельяненков / РГ
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А тем более если у тебя - день рождения. Да не где-нибудь, а на Северном полюсе! И Ксении Мишкиной из Десногорска, это город-спутник Смоленской АЭС, такая возможность выпала. Дома остались младший брат Алексей, папа Николай Иванович и мама Елена Валерьевна. Услышав мамин голос в трубке спутникового телефона, Ксюша не сдержала слез, а на том конце сначала не поверили, приняв за чей-то розыгрыш...

17 августа флаги городов и регионов, которые взяли в путешествие на Северный полюс юные участники экспедиции, вместе с символическим флагом "Российской газеты" и большим полотнищем Государственного флага России украсили макушку планеты. Теперь они вернулись домой и стали раритетами. Да, мы не первыми пришли на Полюс, но для меня-то это покорение - первое! Именно так сказали или могли сказать себе почти все участники экспедиции за исключением нескольких проводников и членов команды самого ледокола. Они на Северном полюсе бывали, но каждый новый приход сюда не похож на предыдущий.

Завернуть на обратном пути к Земле Франца-Иосифа и показать ребятам одно-два исторических места - такой план у капитана Лобусова и знатока Арктики Виктора Боярского был изначально. Однако наперед детям ничего не обещали, решили действовать по обстановке, а ее определяли время, погода, ледовые условия. К счастью, все срослось.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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Был сильный ветер и кисея тумана, но они вдруг исчезали, когда ледокол приближался к острову Рудольфа - самому северному участку суши под российской юрисдикцией. Или когда заворачивал к мысу Норвегия, где сохранись и были видны артефакты на месте легендарной зимовки Фритьофа Нансена и его спутника Ялмара Йохансена в 1895 году. Потом мы шли по узким проливам среди первозданной арктической красоты - поистине сто оттенков серого и контрастов белого с черным. И был тот самый случай, когда уходить с открытых палуб не хотели ни взрослые, ни дети, хотя пальцы рук окоченели и едва удерживали фотокамеры...

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