Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: В мире
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
30.08.2019 13:56
Текст: Александр Борисов

Ростех расширяет сотрудничество с Республикой Сербской

Государственная корпорация Ростех и правительство Республики Сербской заключили меморандум о сотрудничестве в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Со стороны Республики Сербской документ подписал премьер-министр Радован Вишкович, от Ростеха - заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Леликов. Партнеры договорились совместно развивать инновационные проекты, направленные на разработку перспективных технологий и продвижение высокотехнологичной продукции, сообщается на официальном сайте Ростеха.

Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"
"Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и СЭГЗ подписали соглашение о сотрудничестве

"Мы договорились развивать сотрудничество в сфере IT, образования, медицины и фармацевтической промышленности, а также в сельском хозяйстве. Уверен, что подписанный документ придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Республикой Сербской и откроет новые перспективы для взаимовыгодного партнерства", - отметил Леликов.

Подчеркивается, что соглашением предусмотрены совместная разработка приоритетных инновационных проектов и создание условий для их внедрения. Контракт предполагает внедрение перспективных технологических решений, связанных с технологиями "Умный город" и "Безопасный город", а также исследования и разработки перспективных технологий и технических решений для реализации проектов развития цифровой экономики. Ростех намерен расширять номенклатуру поставок в Республику Сербскую, а также заинтересован в локализации производства своей продукции. К примеру, холдинг "Швабе" готов оснастить медицинским оборудованием клинические центры и больницы республики. Компетенции холдинга также позволяют организовать производство LED-светильников на территории республики.

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