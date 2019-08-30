Роттердам выиграл право стать столицей "Евровидения"-2020

Впервые за несколько лет за право принять "Евровидение" развернулась столь жесткая борьба. После победы на конкурсе 2019 года голландского певца Дункана Лоуренса сразу пять голландских городов и регионов соревновались за проведение крупнейшего в мире мероприятия живой музыки, которое в мае посмотрели более 180 миллионов зрителей.

И вот сегодня на пресс-конференции исполнительный супервайзер EBU Йон Ола Санд рассказал о принятом, наконец, решении:

- Мы хотели бы поблагодарить все голландские города, которые претендовали на проведение конкурса песни "Евровидение"-2020 года. Особенно Маастрихт, чья образцовая заявка сделала окончательное решение чрезвычайно трудным. Мы также благодарны NPO, NOS и AVROTROS, которые неустанно работали над тем, чтобы у нас было лучшее в мире событие живой музыки… Да, гонка с Маастрихтом была очень напряженная, но теперь мы приняли окончательный вердикт: городом-организатором 65-го "Евровидения" в 2020 году выбран Роттердам. Ведь именно он продемонстрировал фантастический энтузиазм и приверженность идеям конкурса. К тому же он показал нам, что готов принять делегации из более чем 40 стран мира. И мы с нетерпением ждем возможности поработать с Роттердамом и NPO, NOS и AVROTROS (вещательные компании Нидердандов, - прим. ред.) на невероятном современном конкурсе песни "Евровидение" в этом большом городе в следующем году!"

Как рассказал обозревателю "РГ" источник, близкий к организаторам конкурса, причиной победы Роттердама стало то, что этот город намного больше, чем Масстрихт. К тому же имеет опыт приема большого количества гостей из других стран - именно в нем базируется популярная голландская команда "Фейенорд" (вчера, кстати, вышедшая в группой этап Лиги Европы). И общаться с болельщиками здесь любят и умеют, да и инфраструктура города находится в отличном состоянии.

Йон Ола Санд сообщил также, что "Евровидение-2020" состоится с 12 по 16 мая. На 12 и 14-е назначены полуфиналы. На 16 мая - Гранд-финал.

Кстати

В Израиле, принимавшем "Евровидение"-2019, напротив, разные города по очереди отказывались от проведения конкурса. А до этого, на Украине, единственным претендентом считалась только столица страны - Киев.