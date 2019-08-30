У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стала известна дата выпуска складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Текст:   Антон Благовещенский
30.08.2019,  
17:23

Компания Samsung представит свой обновленный складной смартфон с гибким экраном Galaxy Fol шестого сентября, то есть в следующую пятницу. Об этом пишет GizmoChina со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, мероприятие пройдет в Южной Корее. Не исключено, что Samsung воспользуется выставкой IFA 2019, которая пройдет в эти же дни в Берлине, чтобы раскрыть широкой публике побольше информации о новинке.

Xiaomi представила мощный 64-мегапиксельный смартфон. Можно брать?
Популярные китайские смартфоны получат новый Android одновременно с Google

Анонс Samung Galaxy Fold состоялся 20 февраля 2019 года. Вскоре после того, как первые образцы устройств попали на тест к журналистам, выяснилось, что смартфоны имеют ряд недостатков.

Позднее в компании заявили, что все ошибки и недочеты в первой версии устройства были устранены, и заявили, что девайс поступит в продажу в сентябре.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Bioware
Mass Effect возвращается в Россию. Пока только в комиксах 16:30
Популярное Android-приложение оказалось опасным 28.08.2019
Huawei представила новый смартфон Nova 5T. Чем он интересен 28.08.2019
смартфоны
Фото: Сайт DiRT Rally
Игру в стиле "гонки по колено в грязи" отдают бесплатно в Steam 16:00
Samsung
Фото: Epic Games Store
Топовый инди-шедевр Inside раздают бесплатно. Почему в него стоит играть 11:36
Новейший смартфон Samsung Galaxy Note10 пришел в Россию. Названа цена 23.08.2019
Samsung планирует перейти на графеновые аккумуляторы 14.08.2019