Стала известна дата выпуска складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Компания Samsung представит свой обновленный складной смартфон с гибким экраном Galaxy Fol шестого сентября, то есть в следующую пятницу. Об этом пишет GizmoChina со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, мероприятие пройдет в Южной Корее. Не исключено, что Samsung воспользуется выставкой IFA 2019, которая пройдет в эти же дни в Берлине, чтобы раскрыть широкой публике побольше информации о новинке.

Анонс Samung Galaxy Fold состоялся 20 февраля 2019 года. Вскоре после того, как первые образцы устройств попали на тест к журналистам, выяснилось, что смартфоны имеют ряд недостатков.

Позднее в компании заявили, что все ошибки и недочеты в первой версии устройства были устранены, и заявили, что девайс поступит в продажу в сентябре.