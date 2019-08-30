Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Серб переиграл в двух сетах аргентинца Хуана Игнасио Лондеро - 6:4, 7:6 (7:3), 6:1.

Легкая, в общем-то, победа Джоковича ни для кого не стала сюрпризом. На крупных турнирах признанные фавориты редко вылетают на первых стадиях. Исключения, конечно, бывают, но в последнее время их все меньше и меньше.

Джокович мог вылететь. Причем не из-за того, что соперник был сильнее, а ввиду проблем со здоровьем. Еще в четвертьфинале турнира в Цинциннати в середине августа серб едва не снялся с соревнований из-за болей в локте. Матч с французом Люка Пуи он все же доиграл, но затем в полуфинале уступил Даниилу Медведеву.

Сложно сказать, что беспокоит Джоковича сейчас, однако во время встречи с Лондеро он несколько раз обращался за медицинской помощью.

- Это определенно повлияло на мою игру, - признался Новак. - Во время смены сторон во втором сете я в рамках правил пытался получить как можно больше медицинской помощи. Это помогло мне остаться в матче. Хорошо, что на турнирах "Большого шлема" между встречами есть дни отдыха. Надеюсь, дальше у меня проблем не будет.

Победа над Лондеро стала для Джоковича 71-й на кортах US Open. По этому показателю он вышел на пятую строчку в истории турнира, догнав Пита Сампраса. Лидером в данном рейтинге остается американец Джимми Коннорс (98 побед).