СК показал редкие кадры беспорядков

Следственный комитет РФ на своем сайте разместил интересный репортаж "Время принимать решение". В коротком ролике показаны кадры беспорядков из уголовных дел, которых еще никто, кроме следователей, не видел. Даны показания задержанных на месте преступления.

Массовые незаконные акции глазами следователей показывают один и тот же сценарий, итогом которого становится судимость и исковерканные судьбы обычных молодых людей, которые потом даже не могут толком объяснить, почему нанесли удар полицейскому. Зато организаторы таких массовых мероприятий, выведя людей на улицу, как правило, держатся подальше от толпы. Ведь они просто организовали "мероприятие", судьба участников которого к ним отношения не имеет.

Столичные массовые беспорядки глазами следствия - это одна и та же схема, схожий сценарий, с которым потом приходится разбираться следствию.

Кто становится их участниками, и чем они объясняют свои действия? Что толкает некоторых из участников массовых беспорядков и акций на нарушение общественного порядка, а кого-то и на преступление, как это было в июле 2019 года? Как складывается судьба тех, кто был задержан и осужден за преступления, совершенные в ходе аналогичных событий прошлых лет? Ответы на эти вопросы есть в специальном репортаже.