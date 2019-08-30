Скончалась девятилетняя дочь бывшего тренера сборной Испании

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике лишился дочери. Девятилетняя Ксана умерла в результате онкологического заболевания.

Девочка в течение пяти месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей. "Благодарим всех за вашу любовь, которую мы получали в течение этих месяцев. Мы ценим вашу тактичность", - написал Энрике в Twitter. Он выразил благодарность всем, кто помогал дочери с лечением.

Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой. Ради спасения ребенка 49-летний наставник с марта этого года временно покинул команду, а 19 июня объявил о своем уходе.