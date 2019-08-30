СМИ: Россия может купить у Ирана партию беспилотников

Россия проявляет интерес к приобретению у Ирана партии иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил замглавы министерства обороны и руководитель Организации авиакосмической промышленности Исламской Республики Абдолкарим Банитарафи.

По сведениям агентства Mehr, чиновник выступил с таким заявлением на полях авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Банитарафи отметил, что российская заявка на покупку иранских БПЛА будет рассмотрена иранской стороной, кроме того следует решить вопрос получения необходимых лицензий для экспорта беспилотников в РФ.

Замглавы минобороны ИРИ сообщил, что Иран является одной из "самых передовых стран в мире" по производству беспилотных летательных аппаратов и уже экспортирует их в ряд зарубежных стран.

Банитарафи также прокомментировал планы Ирана закупить в РФ военные самолеты Сухого. По его словам, Россия и Китай предложили продавать оружие Тегерану, однако это станет возможным только после снятия международного эмбарго на поставки вооружений Исламской Республике.