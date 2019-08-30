Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: В мире
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
30.08.2019 08:29
Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

СМИ: Россия может купить у Ирана партию беспилотников

Россия проявляет интерес к приобретению у Ирана партии иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил замглавы министерства обороны и руководитель Организации авиакосмической промышленности Исламской Республики Абдолкарим Банитарафи.

По сведениям агентства Mehr, чиновник выступил с таким заявлением на полях авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Экспортный вариант МиГ-35 показали на МАКС-2019

Банитарафи отметил, что российская заявка на покупку иранских БПЛА будет рассмотрена иранской стороной, кроме того следует решить вопрос получения необходимых лицензий для экспорта беспилотников в РФ.

Замглавы минобороны ИРИ сообщил, что Иран является одной из "самых передовых стран в мире" по производству беспилотных летательных аппаратов и уже экспортирует их в ряд зарубежных стран.

Банитарафи также прокомментировал планы Ирана закупить в РФ военные самолеты Сухого. По его словам, Россия и Китай предложили продавать оружие Тегерану, однако это станет возможным только после снятия международного эмбарго на поставки вооружений Исламской Республике.

Новости проекта
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 29.08.2019
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 29.08.2019
Индийские Су-30 начнут вооружать ракетой BrahMos-A 29.08.2019
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 29.08.2019
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 28.08.2019
Гиперзвуковой вариант ракеты BrahMos создадут через 7-8 лет 28.08.2019
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35 28.08.2019
Россия готова помочь Турции в создании истребителя пятого поколения 28.08.2019
Экспортный вариант МиГ-35 показали на МАКС-2019 28.08.2019
Россия создаст принципиально новый вертолет 28.08.2019
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 27.08.2019
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 27.08.2019
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 27.08.2019
Путин угостил Эрдогана мороженым 27.08.2019
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 27.08.2019
Серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности показали на МАКС-2019 27.08.2019
Путин и Эрдоган открыли авиасалон МАКС 27.08.2019
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник" 27.08.2019
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла 26.08.2019
Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву 26.08.2019
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019 26.08.2019
Путин встретится с Эрдоганом на авиасалоне "МАКС" 23.08.2019
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа 21.08.2019
Россия представит на салоне МАКС-2019 экспортную версию Су-57Э 16.08.2019
На авиасалоне МАКС в Подмосковье будет работать вертолетное такси 01.08.2019