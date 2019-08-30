Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров

Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Et Setera, где пообщался с директорами и художественными руководителями театров.

По его словам, на постановки и подготовку премьерных спектаклей в Год театра город дополнительно выделил 400 млн рублей. Такую же сумму решено сохранить и на будущие годы. За счет этого, надеется мэр, удастся увеличить количество новых постановок.

Год театра заканчивается, но жизнь не заканчивается. Что теперь эти деньги заберем? Мне кажется, не надо их забирать, надо планировать, чтобы они остались, - сказал Собянин. - Это же творческая история, работа театра, его жизнь. Считаю, что надо в бюджете учесть и оставить.

В первом полугодии, к слову, городские театры показали 13 852 спектакля, которые посетили более трех миллионов человек. Состоялось 109 премьер. Цифра неокончательная, поскольку впереди новый сезон.

Обсудил Собянин с театральным сообществом и строительство склада, где бы хранились декорации и реквизит. Вопрос уже поднимался два года назад на аналогичной встрече. Хранилище сейчас строится рядом с деревней Юрово на Калужском шоссе. Хранить свое "богатство" там смогут 34 театра. Первую очередь комплекса строители рассчитывают запустить в сентябре.

"Тогда мы уже сможем завезти туда костюмы и какой-то реквизит, о больших декорациях речи пока не идет. Самое главное - у склада будет штат сотрудников, которые займутся его содержанием, разгрузкой и загрузкой вещей, - пояснил художественный руководитель "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман. - Для театров, особенно музыкальных, вопрос хранения громоздких конструкций - большая проблема. Мы тратим на это огромные деньги, часто внебюджетные".