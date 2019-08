США расширили санкции против КНДР

Вашингтон добавил в санкционные списки по КНДР два физлица и три судоходные компании, базирующиеся на Тайване и в Гонконге. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

"Минфин будет применять существующие санкции США и ООН в отношении лиц, организаций и судов, причастных к незаконным перевозкам под флагом Северной Кореи", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Под санкции попали компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd.

Помимо этого, как отмечается в документе, рестрикции были введены против судна Shang Yuan Bao под панамским флагом.