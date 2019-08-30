США ввели санкции против крупного банка Ливана

Министерство финансов США ввело санкции против банка Jammal Trust Bank. Он является 26 по размеру банком страны.

Экономические ограничения применены к финансовой организации за спонсирование ливанского шиитского движения "Хезболла", которое находится в "черном списке" США. Вашингтон назвал данный банк "террористической организацией", передает ТАСС.

Ограничения также введены против трех страховых компаний. Кроме того, в черный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана.

Нахождение в санкционном списке подразумевает заморозку активов, находящихся в США, и наложение ограничения на ведение дел с американскими гражданами или компаниями.