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Топовый инди-шедевр Inside раздают бесплатно. Почему в него стоит играть

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
11:36
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В рамках еженедельной акции магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store пополнился очередными двумя играми, которые пользователи могут получить абсолютно бесплатно.

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Inside - духовная наследница культовой Limbo от тех же разработчиков из Playdead. У игр очень много общего. Геймплейно это все тот же набор головоломок в мрачной, давящей атмосфере загадочной фантасмагории. Да и визуальный стиль, выполненный в практически монохромной палитре, здесь явно использует наработки из предыдущей игры студии.

При этом все аспекты, хорошо проявившие себя в Limbo, здесь возведены в превосходную степень. Погружение в игровой процесс происходит практически моментально - во многом этому способствуют детально проработанное звуковое оформление и работа со светом. Максимально прочувствовать Inside получится при игре в наушниках и в темноте. Inside, пожалуй, самый яркий за последние несколько лет пример того, как небольшой инди-коллектив способен утереть нос крупным издателям и их AAA-блокбастерам с многомиллионными бюджетами.

Вторая игра в раздаче - Celeste - хардкорный платформер в духе Super Meat Boy с милой пиксельной графикой и незамысловатой, но наполненной интересными символизмами истории о восхождении на гору.

Она не рассчитана на широкую аудиторию, как Inside, но идеально подойдет для любителей экстремального тестирования рефлексов и скорости реакции.

Обе игры можно будет добавить в библиотеку до 5 сентября, затем их сменят The End is Nigh и ABZU.

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