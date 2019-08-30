Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Космос может стать областью военных действий, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил, анонсируя начало работы космического командования.

"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий​​, - передает РИА Новости слова главы Белого дома. - Я считаю, что это довольно очевидно для всех".

Войска, по словам главы государства, будут созданы уже скоро. Их задача определена как "отражение агрессии и защита национальных интересов в космосе". Сообщается, что во главе космического командования станет утвержденный в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут 87 формирований.