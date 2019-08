Трансформация неизбежна: в преддверии Skolkovo LegalTech. BlackEdition эксперты обсудили новую роль юриста

За последние десять лет технологии проникли во все сферы человеческой деятельности, перестраивая многие привычные бизнес-процессы и существенно меняя рынок труда. Часть профессий просто канула в Лету: к примеру, больше не нужен целый штат телефонистов, когда эту работу может выполнить интеллектуальный автоответчик с функциями распознавания речи, записи мониторинга разговоров, анализа клиентского поведения и прочими CRM-фишками. Глобальная цифровизация существенно облегчила выполнение многих рутинных задач, давая возможность человеческому ресурсу максимально реализовывать свой потенциал. Требования к специалистам во многих традиционных сферах сильно изменились. Не осталась в стороне от прогресса и такая традиционно консервативная сфера, как юриспруденция. Интеграция высоких технологий в правовые системы стимулирует бизнес полностью пересмотреть роль юриста и его компетенции в современных реалиях. В преддверии крупнейшей в России конференции по инновациям в юридической сфере Skolkovo LegalTech. BlackEdition участники и эксперты рассказывают, как с внедрением LegalTech эволюционирует и трансформируется профессия юриста.

Как отмечает директор по акселерации юридических технологий Фонда "Сколково" и идеолог конференции Антон Пронин, "инновационные технологии стали драйвером для новых ожиданий от роли юриста. Стремление переложить всю рутинную работу на технологии и сосредоточиться на клиентском опыте (customer experience management) мотивирует руководителей юридических департаментов и консалтинговых компаний вводить новые должности и приобретать новые непрофильные бизнес-навыки.

Основной тезис конференции - "юрист как бизнес-партнер и ваше стратегическое преимущество". Раскрывая его, представители бизнеса будут говорить о своих ожиданиях от новой роли юриста, а юристы - обсуждать, как с учетом этой фактуры должны меняться процессы, роли и технологии. Инновации в сфере права - это новые бизнес-модели всей отрасли, а не просто очередной хайп вокруг технологий".

Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра отметила, что восприятие профессии юриста в традиционном значении изменилось, несмотря на то что юриспруденция труднее поддается технологизации, учитывая необходимость в высокой степени интеллектуальной вовлеченности по множеству вопросов. "FinTech уже в значительной мере заменил человека. Юридическую функцию намного сложнее автоматизировать, это не математика. Поэтому юридическая профессия более защищена. Думаю, в будущем будет два типа юристов: юристы-методологи и юристы в чистом виде. Надо воспринимать это как данность. Меняется мир, и вместе с ним меняется профессия. 10 лет назад я не могла себе представить, что буду заниматься тем, что делаю сейчас! Более того, я вижу, как изменилась юридическая профессия в консалтинге, какие заключения мы писали раньше и какие пишем сейчас, как изменилась форма подачи информации, да и само ее содержание. Профессия юриста - одна из самых консервативных, но даже в ней трансформация неизбежна", - заметила юрист.

Поддержал российскую коллегу и президент Европейской LegalTech Ассоциации (ELTA) Тобиас Хайнинг, также отметивший кардинальные изменения, произошедшие в индустрии за последние десять лет. "Многие аспекты LegalTech, которые сейчас воспринимаются абсолютно нормально, еще десять лет назад было трудно даже представить. Тогда далеко не все верили, что технологии как-то повлияют на юридическую сферу, а сегодня LegalTech - это отдельный сегмент, прочно занявший свою нишу", - считает Хайнинг. И несмотря на то, что, по мнению эксперта, эта трансформация не всегда заметна обычным участникам рынка, сейчас наблюдается активный рост стартапов в сфере LegalTech и инвестиций в них.

Очевидно, что новые реалии профессии требуют и соответствующей компетентной подготовки специалистов. Известный американский юрист и адвокат, лауреат премии юридических инноваторов Fastcase 50 и финалист премии "The international Legal Technology Association"s Thought Leader of the Year award" Ари Каплан рассказал в комментарии о своем обширном исследовании для Нью-Йоркской юридической школы, целью которого было определение перспективных направлений деятельности для студентов. "Мы опросили руководителей юридических фирм, корпоративных юристов, поставщиков альтернативных юридических услуг, профессоров юридических факультетов и технологов. Оказалось, что руководители фирм предпочитают, чтобы у младших партнеров был опыт в проведении углубленных юридических исследований (68%), работы с решениями по электронному обнаружению контента и анализу на основе высоких технологий (67%), кибербезопасности (65%), а также подбору и применению LegalTech (56%)", - рассказал Каплан. Он подчеркнул, что, по мнению работников юридических отделов фирм, лучший способ подготовить новых специалистов к изменениям рынка - это научить их думать о возможном применении технологий вне юридического контекста.

Конференция Skolkovo LegalTech. BlackEdition пройдет 29 ноября в Инновационном центре "Сколково" и соберет ключевых игроков LegalTech-сообщества со всего мира. Эксперты поделятся опытом внедрения технологий и успешной трансформации бизнес-процессов в компаниях, обсудят тренды развития юридического рынка в России и за рубежом, а также ответят на главный вопрос: кто он, юрист в эпоху LegalTech?