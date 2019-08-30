Ученые исследовали корабль легендарной пропавшей экспедиции

Обнаружение в 2014 и в 2016 годах затонувших кораблей "Террор" (HMS Terror) и "Эребус" (HMS Erebus) легендарной полярной экспедиции Джона Франклина стало сенсацией. Подводные археологи предприняли очередную попытку найти бортовой журнал - они исследовали 90% нижней палубы "Террора", сообщает Spiegel.

Подводные археологи неоднократно погружались к местам кораблекрушения, в частности к "Эребусу" - семь раз общей длительностью около 12 часов. Но из-за сложных погодных условий им не удалось попасть в каюту сэра Джона Франклина. Там они надеялись найти документы, которые помогли бы узнать причину кораблекрушения. Теперь дайверы опустились к HMS Terror - в надежде найти бортовой журнал.

Экспедиция стартовала в мае 1845 года на двух кораблях - HMS Terror и HMS Erebus. Ее целью было исследование морского пути через Северный Ледовитый океан, из Атлантического в Тихий, через Канадский архипелаг. Но все участники экспедиции пропали, а места крушения обоих кораблей были обнаружены лишь несколько лет назад. То, что случилось однажды на борту, до сих пор загадка и все еще является богатым материалом для ученых, режиссеров и авторов книг.

Первые следы экспедиции, могилы трех участников, были обнаружены в 1850 году. Через четырнадцать лет после ее начала нашли записи на острове Кинг-Уильям. Франклин и 23 других участника экспедиции погибли уже 11 июня 1847 года при неустановленных обстоятельствах. Корабли, очевидно, застряли 22 апреля 1848 года в паковом льду и оставшиеся 105 членов команды пытались пешком идти по льду. Никто не выжил.

Ученые впоследствии проанализировали могилы, тела и артефакты, которые оставила экспедиция Франклина. Расследование показало, что они умерли от холода, голода и отравления свинцом: он проник в консервы, которыми питалась экспедиция, из-за некачественной пропайки банок.

И вот предпринято новое исследование. Обнародованы снимки, сделанные дайверами в HMS Terror. Место крушения было обнаружено в 2016 году - в заливе у острова Кинг-Уильям на глубине 24 метра.

Подводные археологи неделю исследовали останки корабля. Они впервые проникли на нижнюю палубу корабля, хорошо сохранившуюся. Райан Харрис, руководитель проекта, сообщил, что "обломки лежали прямо на морском дне, якорь не был выброшен". То есть все указывает на то, что корабль неожиданно затонул и "ушел под воду очень, очень быстро".

Специалисты смогли осмотреть более 90% нижней палубы. Они увидели, помимо прочего, кровати и столы, полки с фарфоровыми и стеклянными бутылками в гардеробной и измерительные приборы. Только каюта капитана Фрэнсиса Крозье оказалась недоступной из-за запертой двери.

В его каюте до сих пор находятся письменный стол, шкафы и ящики с картотекой, в которых могут храниться судовые записи или даже бортовой журнал. Исследователи считают, что благодаря холодной воде и низкому содержанию кислорода органические материалы, такие как бумага, сохраняются очень хорошо.

"Записи могут пролить свет на хронологию событий: например, когда корабли разошлись и как они оказались в том месте, где в конечном итоге были найдены, - сказал Харрис. - Перспектива разгадать секрет HMS Terror оказалась очень волнующей".

Ученые планируют продолжить свои исследования ближайшим летом.