Новости

В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа" 11:34
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов 11:27
В Сочи женщину обвинили в гибели малолетнего сына от истощения 11:27
Министр иностранных дел Китая посетит КНДР со 2 по 4 сентября 11:24
Нурмагомедов готов отправить Макгрегора в больницу 11:18
Транспортный налог на Южном Урале станет самым низким в регионе 11:14
В Краснодаре дачник расстрелял соседа из сигнального пистолета 11:04
В России создадут противопожарную бомбу весом 250 килограммов 11:04
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье 11:03
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа 10:59
В Якутии вертолет, отправленный на помощь Ан-2, не нашел людей 10:55
В кузбасской тайге нашли заблудившихся пенсионера с внуком 10:49
НАТО спустя четверть века вновь борется с сербами в Боснии и Герцеговине 10:45
За пост мэра Сочи будут бороться 18 кандидатов 10:43
Мегаполотно Репина вернется из Третьяковки в Русский музей 10:41
В древнегреческих храмах нашли следы работы неизвестных машин 10:41
Ученые нашли оригинальную защиту от укусов комаров 10:36
Умер рабочий, получивший ожоги при пожаре на нижегородской судоверфи 10:33
В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой 10:31
Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов 10:27
Ниагарский водопад окрасится в цвета флага российского региона 10:24
СК показал редкие кадры беспорядков 10:20
В Сахалинской области увеличили минимальный размер пенсии 10:20
Первую в мире плавучую АЭС на Чукотке будет охранять Росгвардия 10:17
В Кронштадте запустили первую в России сеть 5G 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 10:36
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли оригинальную защиту от укусов комаров

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Брауновского университета (США) разработали новый репеллент, не содержащий вредных химических веществ. От укусов комаров защитит слой графена в одежде, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Роберт Херт, соавтор опубликованного исследования, говорит, что поскольку комары являются переносчиками опасных болезней, существует "большой интерес к стратегиям нехимической защиты".

Фото: iStock
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Американские ученые нашли неожиданное применение ультратонкому графену, материалу, представляющему собой слой углеродного волокна толщиной в один атом. Гибкий и в то же время чрезвычайно прочный, графен становится основой множества изобретений. И вот появилось одно из необычных - графеновая пленка для одежды.

Идея использовать графен от укусов комаров появилась неслучайно. Занимаясь производством графенсодержащих тканей, предназначенных для защиты от токсичных химических веществ, разработчики решили проверить, может ли новый материал с тонким графеновым слоем защитить от комаров.

В эксперименте участвовали несколько добровольцев. Они запускали руку в камеру, где находились около 100 желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), которых разводили в лабораторных условиях, а значит, они не были переносчиками инфекции.

Испытуемым дали ткань, которая закрывала кисть и предплечье. У одних участников эксперимента это была марля, у других - материал, содержащий оксид графена (GO), третьи не получили никакой защиты.

Результат показал: не получили ни одного укуса те добровольцы, рука которых была защищена материалом, содержащим GO. У участников из остальных групп были многочисленные укусы голодных насекомых.

"Удивительно, но комары даже не сели на ткань, под которой была пленка из GO, - говорит соавтор работы Синтия Кастильо. - Первоначальный план состоял в том, чтобы создать физическую защиту на основе графена. Но, вероятно, он также стал химическим барьером".

Чтобы подтвердить это предположение, ученые нанесли на наружную сторону графенового покрытия немного человеческого пота, привлекая тем самым насекомых. Комары слетелись на этот участок, получив химические сигналы словно бы от голой кожи. Оказалось, графеновое покрытие мешало комарам улавливать сигналы, исходящие от человеческого тела.

Фото: iStock
Энтомолог объяснил, почему одних кусают комары, а других - нет

Однако во влажных условиях значительно уменьшается защитный эффект графенового покрытия: когда материал с GO пропитывали водой, комарам удавалось проколоть хоботком ткань. В принципе есть альтернативный материал - восстановленный оксид графена, т.е. с пониженным содержанием кислорода: он устойчив к воздействию влаги и обеспечивает надежную защиту. Однако, как объясняет Херт, восстановленный оксид графена имеет недостаток: он воздухонепроницаемый, т.е. материал "не дышит", что делает его непригодным для использования в одежде.

Теперь задача ученых - создать восстановленный оксид графена, который одновременно будет дышать и защищать от укусов насекомых во влажных и сухих условиях. Если это удастся, одежда с графеновой пленкой не только защитит от комариных укусов, но и станет альтернативой сегодняшним репеллентам, которые вредны как для пользователя, так и для окружающей среды, пишет Forschung.

Общество Наука Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря