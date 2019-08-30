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30.08.2019 15:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как связаны вегетарианство и уровень IQ

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские диетологи выступили с заявлением, что растущая популярность вегетарианства и веганства ставит под угрозу IQ будущего поколения. Дело в том, что недостаток холина, содержащегося в животных продуктах, во время беременности играет негативную роль в развитии мозга ребенка.

Полный текст исследования опубликован в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health. Холин - это органическое соединение, которое в достаточном количестве содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. В растительной пище он также есть, но в меньших дозах. Организм человека вырабатывает холин, но этого недостаточно: вещество обязательно должно поступать вместе с пищей.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Автор публикации диетолог Эмма Дербишир предупредила, что холин особенно важен во время беременности, поскольку его недостаток повышает риск дефектов нервной трубки у плода. Во время лактации холин также поступает от матери к ребенку, обеспечивая правильное развитие его мозга.

- Мы рискуем ослабить уровень интеллекта у будущего поколения. Растительные диеты прекрасны, они приносят пользу окружающей среде. Но мало кто задумывается о том, что снижение потребления холина опасно для будущих детей. Все больше людей бросают есть мясо и яйца. Это может привести к тому, что многие женщины детородного возраста будут испытывать дефицит этого важнейшего питательного вещества, - заключила она в интервью Daily Mail.

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