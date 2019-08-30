Ученые создали робота-змею для лечения инсульта

Ученые из Массачусетского технологического института в Бостоне разработали миниатюрного змееподобного наноробота, длина которого составляет несколько сантиметров, а ширина всего полмиллиметра. Он предназначен для лечения пациентов, перенесших инсульт.

Машина работает над устранением закупорки кровеносных сосудов и доставкой лекарств непосредственно в мозг, сообщает The Daily Mail.

Мини-робот изготовлен из гибкой смеси никеля и титана и покрыт смазочным гидрогелем, который помогает ему скользить по сосудам, не повреждая ткани. Он оснащен лазером, чтобы разбить любые сгустки, которые останавливают кровоток.

Наноробота-микропровод пропустили через 4D модель человеческого мозга с закупоренными сосудами с помощью магнитных полей и контролировали его работу посредством специальной компьютерной программы. В докладе говорится о том, что ученым удалось доказать эффективность его функций на "миниатюрной полосе препятствий и в модели мозга в натуральную величину". Исследователи надеются, что в обозримом будущем он будет использован для лечения людей с опасными для жизни кровотечениями или закупорками в мозге, а также в целях терапии для сохранения жизнедеятельности человеческого организма.

Разработчики, в том числе профессор Массачусетского технологического института Сюаньхэ Чжао, сказали, что он может нести лекарства к месту повреждения головного мозга, чтобы помочь ему восстановиться в моменты после потенциально смертельного кровотечения.

Несмотря на то, что эксперимент еще не был проверен на живом пациенте, изобретение наноробота может стать настоящим прорывом в медицине, способствуя устранению тромбов, смертность от которых в последние годы в мире увеличилась в разы. Устройства могут сократить время, необходимое врачам для устранения закупорки в мозге в случае инсульта. Известно, что чем быстрее пациенты получают помощь при наступлении инсульта, тем больше у них шансов на выживание.

По словам доктора Чжао, если лечить острый инсульт в течение первых 90 минут или около того, то выживаемость пациентов может значительно возрасти. "Если бы мы могли разработать устройство, чтобы обратить вспять закупорку кровеносных сосудов в течение этого "золотого часа", мы могли бы избежать постоянного повреждения головного мозга. Это наша надежда", - отметил ученый.

Сгустки крови, блокирующие кровообращение в мозге, вызывают около 85 процентов всех инсультов в мире. Блокирование кровоснабжения мозга лишает его кислорода, что может привести к гибели частей ткани и разрушению нервов, нанося серьезный ущерб другим частям тела.

Червеобразный провод может облегчить хирургам устранение этих потенциально смертельных закупорок и избавит от необходимости использовать провода с ручным управлением, применяемые в некоторых ситуациях.